Los docentes, no docentes y estudiantes en las calles de todo el país fue una postal constante en el Gobierno de Javier Milei. Ocurrió durante los primeros meses de gestión, ante un freno total en el presupuesto para el sector. Y se retoma ahora, ante la negativa de la gestión libertaria a poner en marcha la ley de financiamiento aprobada en el Congreso.

Por eso, este miércoles, junto a trabajadores del Garrahan y parte de la CGT y movimientos sociales, las aulas se paralizarán y las calles alzarán su voz para reclamarle al Congreso que reúna los votos necesarios para revertir el veto presidencial que dejó sin efecto la ley que otorgaba fondos frescos a la educación.

Entrevistado por la 750, el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho, explicó por qué es tan importante en este momento salir una vez más a manifestar para dejar en claro dónde está el problema de la falta de fondos para las universidades.

“Tanto en abril como en octubre de 2024 tuvimos dos movilizaciones muy importantes. De alguna manera, esa es la convocatoria. Con el aliciente de que hoy contamos con el Garrahan, porque el Gobierno decidió meterse con la salud pública y los niños. Y la expectativa es que se pueda dar marcha atrás con los vetos del presidente para que se pueda normalizar la situación”, afirmó este martes, en diálogo con Víctor Hugo.

En este sentido, aclaró, el aumento que anunció para el sector el presidente en la cadena nacional de este lunes es absolutamente insuficiente y menor a lo que se plantea en la ley de financiamiento universitario, aprobada con una gran mayoría en ambas cámaras del Congreso.

“Yo no soy especialista en números, pero cuando uno ve la presentación del presupuesto que hizo el Consejo Universitario Nacional, el estimado fue de 7,3 billones de pesos. Y el Gobierno otorga 4,8 billones. Lógicamente, parece una cosa inmensa, pero es casi el 50 por ciento menos de lo que necesita el sistema para funcionar. Estamos hablando de más de 60 universidades nacionales”, dijo.

Y añadió: “Todo se deteriora, porque vemos que las universidades siguen funcionando y eso confunde a la gente. Porque no cierran. Pero es porque hay administraciones muy responsables y mucha voluntad de los trabajadores y de los estudiantes, que, aun con las dificultades, deciden ir a la universidad para mantener la esperanza”.

Los datos en concreto marcan una realidad absolutamente apremiante: “Un docente hoy de categoría simple gana 250 mil pesos, lo que no alcanza ni para cubrir los gastos. Eso lleva a la renuncia total al cargo docente o a tener que cubrir con otros trabajos, no pudiendo dedicarse nada más a enseñar a los futuros profesionales”.

“No cabe en ninguna cabeza que un docente, quien forma a los profesionales, cobre esa suma”, dijo. A la par, reconoció que con el aumento anunciado al sector “al menos el Gobierno empieza a reconocer parte de lo que viene haciendo”. “Incluso en el veto plantea la pérdida del poder adquisitivo. Pero no alcanza con admitirlo, sino que tiene responsabilidad de dar respuesta no solo a las universidades, sino a todas las demandas de la sociedad”, aseguró Carvalho.

La cita de la Federación Universitaria Argentina es este miércoles a las 14:30 horas en Avenida de Mayo y San José para movilizar a las 17 horas a la puerta de Congreso. Está previsto que entre las 17 y las 18 haya una lectura de un documento para sintetizar el acto, a la espera de lo que pase en el recinto.

“Que no salga la ley sería una mancha muy grande para la democracia. Hay que insistir con toda la fuerza que tenemos. La movilización cristaliza eso. Espero sorprenderme de la gente que haya. Creo que es un Gobierno que está escuchando poco a la gente y necesitamos que alguien se responsabilice por la situación. Y pensamos que tiene que ser el presidente de la Nación”, finalizó Carvalho.