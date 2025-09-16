Para el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, los resultados de la elección de medio término del domingo 7 de septiembre no fueron una novedad.

"Si mirás, se repiten los resultados del 2023, cuando Axel Kicillof fue el candidato a gobernador más votado en el interior bonaerense. Y, en este caso también, Fuerza Patria fue la fuerza política más votada con una amplitud de distritos en los que se ganó", dijo Rodríguez en la 750.

Las razones, aseguró, son no solo que los salarios no alcanzan ni a trabajadores ni a jubilados, sino también que el impacto del programa económico del gobierno nacional afecta también a los sectores productivos, que representa una parte importante del electorado bonaerense.

"La política macroeconómica fue muy cambiante en relación al dólar, que pasó de estar recontra caro a recontra barato", dijo el ministro, uno de los interlocutores del Ejecutivo provincial con el aparato productivo bonaerense. "Eso generó dificultades porque un dólar barato significa menores precios por los productos que se exportan, pero un aumento en los costos de los fletes y del transporte, en una ecuación económica muy complicada", continuó.

En las lecturas del día después a la elección, a la mayoría de los analistas políticos les llamó la atención que el peronismo volviera a imponerse en distritos que le habían sido esquivos durante años.

"Pergamino y Junín son lugares muy simbólicos, y ganó Fuerza Patria, incluso sin que el intendente fuera de nuestra fuerza política. Porque después se ganaron, por supuesto, muchos distritos del interior en donde el intendente sí era de nuestra fuerza. Pero también se ganó en Rauch y Ayacucho, y en una cantidad de municipios donde el intendente no es de Fuerza Patria", señaló en En el ojo de la tormenta.