Nací y crecí en el distrito de Al Zeitun, en la Ciudad de Gaza. Como periodista con experiencia, he cubierto numerosas guerras y soportado un sufrimiento largo y severo en Gaza durante más de tres décadas. Sin embargo, nada podría haberme preparado para el conflicto que ha arrasado durante los últimos 23 meses, sin precedentes en escala e impacto, marcado por tragedias más allá de todo lo que haya presenciado antes.

Mis experiencias anteriores parecen ahora meros ensayos, un preludio de lo que esta guerra ha infligido a los periodistas, a la población de Gaza y a mí personalmente. La pérdida de mi esposa, hijos, nieto y familiares, así como las heridas físicas que sufrí por ataques repetidos, me han dejado con heridas que las palabras no pueden describir. Esta pérdida me impulsa a persistir en mi deber profesional y humanitario para que el mundo escuche la amarga verdad, por dolorosa que sea.

Durante mi actual visita a Londres y a la Cámara de los Comunes, quisiera hacer un llamado a los representantes electos sobre la devastación en Gaza. Me veo obligado a enfrentar la desgarradora verdad: ¿cómo ha logrado Israel perpetrar tales crímenes tan abiertamente, mientras el mundo observaba? Este es un genocidio transmitido las 24 horas del día por medios internacionales y redes sociales. Quizás sea la primera guerra en la que las propias víctimas han tenido que contar su historia, no por elección, sino por necesidad.

Esta guerra es diferente. Aunque se informa en todo el mundo, su cobertura en gran parte ha carecido de contexto y rara vez ha reflejado la perspectiva de las víctimas, incluidos los periodistas. En cambio, a menudo se repitió la narrativa del agresor. Las víctimas gazatíes fueron reducidas a meras cifras, despojadas de emoción, valor o simpatía. Las narrativas de los medios internacionales se mostraron abrumadoramente comprensivas con las fuerzas ocupantes, mientras que las víctimas eran cuestionadas regularmente sobre por qué el ataque a bebés, mujeres y niños no era legítimo. Escuelas, hospitales, mezquitas, iglesias y hogares fueron bombardeados, causando la muerte de innumerables civiles, y aun así muchas redacciones simplemente repitieron las afirmaciones y la propaganda de las fuerzas de ocupación israelíes. En marcado contraste con lo que lograron Seymour Hersh y otros durante la guerra de Vietnam, muchos en Gaza sienten ahora que las redacciones internacionales nos han fallado, al convertirse en poco más que extensiones de las relaciones públicas israelíes.

Hasta la fecha, casi 250 periodistas han sido asesinados, muchos de ellos apuntados sistemáticamente y ejecutados mientras el mundo guardaba silencio. Perdí a mi querido hijo Hamza, así como a otros nueve colegas, incluido mi camarógrafo, Samer Abu Daqqa, quien fue asesinado durante una asignación en la que yo mismo resulté herido y sobreviví de milagro. Todos estos periodistas asesinados fueron escogidos y silenciados simplemente por cumplir con su deber profesional y exponer los crímenes perpetrados contra el pueblo de Gaza.

Israel, que desde el principio logró impedir el acceso a corresponsales extranjeros y silenciar a la mayoría de los periodistas palestinos locales en Gaza, ha recurrido a demonizar a cualquiera que se atreva a sostener un micrófono o pararse frente a una cámara. El mayor temor de Israel es que el mundo conozca la verdadera magnitud de sus crímenes, especialmente si estos informes pueden algún día servir como evidencia ante tribunales internacionales, prefiriendo actuar con total impunidad.

Coincidiendo con el paso de un mes desde el ataque contra la carpa del equipo de Al Jazeera en la ciudad de Gaza, el asesinato de Anas al Sharif, a quien Israel acusó falsamente de ser un operativo de Hamas, lo cual fue calificado por el relator especial de la ONU como una campaña de difamación, Mohammed Qreiqeh, y otros cuatro periodistas, está claro que el ataque sistemático de Israel es deliberado y continuo. Esta campaña continúa y recientemente se ha intensificado con el asesinato de cinco periodistas en un doble ataque contra el Complejo Médico Nasser.

Lo que Israel está haciendo a civiles y periodistas es una estrategia ya conocida, tristemente nada sorprendente. Lo que más nos conmociona es la inacción de los líderes mundiales, especialmente aquellos que durante tanto tiempo han proclamado defender la libertad de prensa y los derechos humanos. Israel ha desatado este genocidio creyendo, correctamente al parecer, que su fuerza militar y sus alianzas le otorgan impunidad para librar una guerra contra una población cautiva e indefensa. El llamado “mundo libre” sigue siendo cómplice, por su silencio ensordecedor y, en algunos casos, su apoyo activo.

Nosotros, los periodistas de Gaza, hemos pagado un precio inimaginable, con nuestra sangre, la pérdida de nuestras familias y la destrucción de todo lo que nos es querido. Prometemos mantenernos fieles a nuestra profesión, documentar los crímenes contra nuestro pueblo y contar nuestra historia hasta que el último periodista quede en pie.

Quedan pocos periodistas en Gaza que puedan dar testimonio. Hago un llamado a mis colegas en Reino Unido y en todo el mundo: ahora es su turno de portar la antorcha, incluso a esta hora tardía. Sin sus voces, es posible que las nuestras no sobrevivan por mucho más tiempo.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para PáginaI12.