La noche del jueves será para el jazz en Plataforma Lavardén (Mendoza 1085) en el marco del ciclo Petit Jazz y con entrada gratis -retiro previo desde 1 hora antes en boletería, hasta dos por persona-, el Petit Salon recibe desde las 21 a cinco gruos.
Pablo Juárez Trío con la presentación de “El color de un trío”. Liderado por el pianista Pablo Juárez, junto a Fernando Silva y Sebastián Mamet, el grupo explora un universo sonoro donde conviven rítmicas afro-sudamericanas, melodías de raíz y la libertad de la improvisación.
Luego será momento para la celebración del Aniversario 69 del Hot Club Jazz Society, y el homenaje a su fundador, Gregorio Tisera-López, figura clave en la difusión del jazz en la ciudad. El Petit Salón será escenario para oytras tres bandas locales: Bluesqueteros, trío conformado por Mario Elena (guitarras y voz), Negro Ricardo (batería y coros) y Emiliano Tolari (piano y órgano); Bossa Terror Quinteto (Ana María Castillo, voz y percusión; Oscar Maradei, guitarra/bajo; Ricardo Castillo, piano; Armando Castillo, batería; y Guillermo Castillo, percusión), con un repertorio de bossa nova y música popular brasileña; y Jazzigasinos, cuarteto de standards y ritmos latinos integrado por Leo Manzano (trompeta y voz), Daniel Kalbermatten (guitarra), Lilu Montedo (bajo) y José Luis Gambacurta (batería).