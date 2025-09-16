Hoy martes 16 de septiembre, Vélez y Racing se miden en el estadio José Amalfitani por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.
Cómo ver por TV en vivo y online Vélez vs Racing
El partido es televisado por Fox Sports y transmitido a través de Disney+ Premium. Las señales televisivas se pueden sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras.
La probable formación de Vélez vs Racing
Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallan, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos y Matías Pellegrini o Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.
La probable formación de Racing vs Vélez
Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.