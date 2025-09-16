El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este martes en Florida una demanda por difamación contra el diario The New York Times, cuatro de sus periodistas y la editorial Penguin Random House por 15 mil millones de dólares. Trump ya había anunciado el lunes por la noche en su red Truth Social que demandaría al medio, al que calificó como "uno de los peores y más degenerados" de la historia del país.

"Un portavoz a viva voz del partido demócrata"

La querella fue interpuesta en el tribunal del sur de Florida acompañada de las copias de tres artículos que fueron publicados el año pasado por el medio, entre el 14 de septiembre y el 22 de octubre, en el marco de la campaña para las elecciones presidenciales. Las noticias aparecen firmadas por los periodistas demandados: Peter Baker, Russ Buettner, Susanne Craig y Michael S Schmidt.

Buettner y Craig también son los autores del libro Perdedor afortunado: Cómo Donald Trump desperdició la fortuna de su padre y creó la ilusión del éxito, que fue publicado el año pasado por Penguin Random House, y que según Trump incluye afirmaciones difamatorias. Las publicaciones evocan el ascenso del republicano hacia la fama en un momento en que su popularidad estaba muy lejos de la actual, recuerdan que fue condenado por falsificar registros comerciales y entrevistan a antiguos aliados del actual presidente que dijeron que el magnate cumplía la definición de fascista y que de ser reelegido, como sucedió finalmente en 2024, podría gobernar como un dictador.

La demanda también refleja una carta enviada a The New York Times y a su editorial en nombre de Trump, quien dice que la época en la que el diario era considerado el medio de referencia ya pasó y lo acusó de ser ahora "un portavoz a viva voz del partido demócrata". "El Times se ha convertido en uno de los divulgadores más descarados de falsedades conocidas, maliciosas y difamatorias contra el presidente Donald J. Trump en el panorama actual de los medios tradicionales", agregó la misiva.

La carta cita varios de los artículos supuestamente falsos contra el magnate republicano y acusa a los reporteros de hacer "afirmaciones falsas, maliciosas y difamatorias", incluido que Trump recibió dinero de su padre a través de esquemas fraudulentos de evasión fiscal.

Ataque a la libertad de expresión

Tanto The New York Times, que alegó en otra misiva que no vieron base alguna para corregir ninguno de los artículos, como la editorial, que igualmente niega haber incurrido en una difamación en su libro, respondieron en dos cartas reflejadas en la demanda. Un vocero del tradicional diario aseguró este martes que la demanda carece de fundamento y de cualquier alegación legítima y denunció que era un intento de reprimir y desalentar la información independiente, según recogió The New York Times.

El mandatario ya había demandado anteriormente al medio por unos artículos sobre sus finanzas e impuestos que el diario publicó en 2018, basados en parte en documentos confidenciales. Sin embargo el juez rechazó su petición y ordenó a Trump pagar 400 mil dólares al diario y a tres de sus reporteros por los gastos legales incurridos.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se solidarizó con el diario. "Esta acción no busca justicia, sino utilizar los tribunales como arma política para intimidar y castigar a la prensa crítica. Se trata de un ataque directo contra la libertad de prensa", dijo en un comunicado el director ejecutivo de la SIP, José Roberto Dutriz. En su nueva etapa en la Casa Blanca, Trump incrementó su habitual hostilidad hacia los medios tradicionales, arremetiendo repetidamente contra los periodistas críticos, restringiendo su acceso o querellándose contra ellos.