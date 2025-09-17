Entre la pintura y la música hay un nexo que Pablo Socolsky (piano) y Mariano Suárez (corneta) asumen en Música original para obras en papel calado (obras de Verónica Sendra). El diálogo los lleva a experimentar maneras de sentir, en un concierto que contará con una puesta en escena especial (diseñada por Mariano Baima), hoy a las 20 en el espacio El Murci de Teatro Astengo (Mitre 760).

“Habíamos hecho un trabajo anterior con Pablo, desde el mismo interés en cruzar los lenguajes. Aquello se plasmó en un disco, Portugal (2015, BlueArt), sobre fotografías de Nicolás Buraczok. Había sido idea de Pablo tomar cada obra, y sobre ellas realizar una referencia musical. Y de maneras no muy premeditadas, fue apareciendo esta situación de tomar trabajos de la gráfica como disparadores de las propuestas musicales”, comenta Mariano Suarez.

“Entre los dos surge primero el diálogo musical, en torno a escucharse y generar una instancia narrativa; un diálogo en donde tratamos de encontrar caminos que nos lleven a un buen entendimiento. A partir de una pequeña partitura, de una pequeña idea, pensamos en cuáles herramientas tenemos para desarrollar, improvisar y dialogar. Y después está el diálogo con la obra, que es fundamental; en este caso, con la obra Papel Calado, que es bastante particular, porque tiene que ver con formas, pero también con instancias abstractas y laberínticas, con texturas, sombras, colores. En base a eso, nosotros fuimos, de manera intuitiva, generando pequeñas partituras, desde la percepción y la emocionalidad, con elementos del jazz, del free jazz, de la música de improvisación y la música contemporánea, para desarrollar un intercambio con la obra, que no fuese disruptivo ni invasivo”, continúa Pablo Socolsky, los dos en diálogo con Rosario/12.

-Y a la vez, se dan cuenta de que entre los dos hay mucho diálogo musical por explorar.

Pablo Socolsky: -Para mí es un enorme placer y aprendizaje tocar con Mariano, cada vez toca mejor. Tiene muy buena escucha, muchas herramientas y muchos elementos para dialogar musicalmente, y está teniendo un sonido increíble, de los mejores de Argentina; no es fácil hacer sonar un instrumento de viento, y sonar significa tener una marca propia, un color, y a la vez musicalidad.

Mariano Suarez: -El que toca cada vez mejor es Pablo, así es.

Socolsky: -Hemos compartido varios proyectos, en cuarteto y trío, y en dúo habíamos empezado hace unos años, con un par de presentaciones; pero en esos momentos con música original nuestra más convencional, junto a versiones de compositores contemporáneos. En esta ocasión, nos planteamos que el material de trabajo tuviera una pequeña partitura, y eso exige más; estamos en una situación sin red, pero con la posibilidad de una mayor concentración y escucha para llegar a buen puerto. Tuvimos la posibilidad de encontrarnos con Leo Genovese, a quien le pedimos alguna sugerencia sobre el formato y cómo desarrollarnos, y nos ha ayudado muchísimo. Y con Mariano estamos todo el tiempo escuchando música; hace unos días, escuchábamos Visions, de Sun Ra en piano y Walt Dickerson en vibráfono; le prestábamos atención a la interacción.

Suárez: -Estamos haciendo una experiencia similar. La obra, en este caso, oficia como una partitura, un punto de despegue, porque siempre la parte más jugosa es el tema de la improvisación; la obra nos sugiere distintas impresiones, y Papel Calado parece una partitura por momentos, porque se evidencian algunos núcleos, silencios, elementos que también aparecen en la música; uno trata de leer y de interpretar, eso.

-Seguramente, está la intención de editar un disco.

Socolsky: -Sí, tenemos muchas ganas de editar este material; hemos hecho grabaciones y vamos a grabar también el vivo, porque tiene otra energía. Así como con Portugal, se trata de música que nace para vestir o acompañar una muestra de arte, y puede funcionar independientemente de la experiencia con la obra.