Daniela Celis se conmovió hasta las lágrimas al hablar del estado de salud de Thiago Medina, su expareja y padre de sus gemelas Laia y Aimé, quien sufrió un terrible accidente con su moto y se encuentra internado en terapia intensiva. "Estoy destrozada", expresó la exparticipante de Gran Hermano.

“Es muy escasa la información que nos dan y después es hora tras hora, día tras día. No me quiero agarrar de algo que no sé si en una hora va a ser lo mismo o peor, lo único que me queda es tener esperanzas y fe para que Thiago esté bien. Tengo que estar fuerte por mis nenas", aseguró la joven, quien brindó una entrevista desde la puerta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

Con lágrimas en los ojos, Daniela confesó que está viviendo su peor momento: "Estoy destrozada por dentro. Es un diagnóstico reservado, está en terapia intensiva".

Al ser consultada sobre cómo se enteró del accidente, contó que lo llamó varias veces y después de un tiempo la atendió la voz de una mujer: "Me dijo 'estábamos esperando tu llamado, Thiago tuvo un accidente, está en el hospital'".

"Estaba en mi casa, pensaba qué hacer porque tenía que dejar a las nenas e ir con Thiago. Mi familia y la suya fueron a casa, y yo me vine volando hasta acá”, agregó.

Luego, Daniela dedicó unas palabras al testigo del accidente, un hombre llamado Raúl: “Hablé por teléfono con él, le mandé un mensaje porque quería pasar a su casa a verlo. Para mí esos son ángeles porque lamentablemente no son todos buenas personas y las que lo son se cuentan con la palma de la mano, y él fue una gran persona que hasta escuché que le agarró la mano a Thiago para que no se sienta solo. Y yo quiero ayudarlo a él o lo que necesite y que sepa que cuenta conmigo".

Más adelante, con la voz quebrada se refirió al momento en que entró a ver al padre de sus hijas a terapia intensiva. “Lo vi una sola vez el domingo por tres minutos. Yo quería que escuchara de mi voz; le dije que las nenas estaban bien, porque yo sé que estaba preocupado por ellas. Yo lo siento, yo lo sé. Hay un montón de familia y amigos que nos están ayudando, que no estamos solas, que se quede tranquilo, que se tome su tiempo, que él es fuerte, que tiene un corazón inmenso”, expresó entre lágrimas.

"Con fiebre, pero estable"

Thiago Medina se encuentra internado desde el viernes pasado, y pelea por su vida tras protagonizar un violento choque con su moto en Moreno. Tuvieron que practicarle una operación de extirpación de bazo. Además, tiene una afectación en el pulmón, en el hígado y varias costillas rotas, según información de sus familiares.

De acuerdo al último parte médico, difundido este martes, "el paciente permanece internado en terapia intensiva, bajo control clínico, seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de terapia intensiva. Que presentó un registro de fiebre, por lo que se tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico. No hubo otros cambios respecto de los aspectos de cuidado, que está estable y todavía en pronóstico reservado”.