A River le toca cruzarse con uno de los grandes candidatos de la Copa Libertadores. Por eso, el partido ante Palmeiras de este miércoles a las 21.30 en el estadio Monumental (transmiten Telefé, Fox Sports y Disney +), tiene todo el aspecto de una final anticipada entre dos equipos que acaso hubieran querido encontrarse en una instancia más decisiva que los cuartos de final.

El equipo de Marcelo Gallardo dejó buenas sensaciones en su victoria por 2-1 del sábado en La Plata ante Estudiantes: jugó media hora muy interesante, con presión, energía y llegadas y cuando se quedó con uno menos por la expulsión de Lucas Martínez Quarta, aportó dientes apretados para sostener la diferencia. Ante Palmeiras, no deberá mostrar menos que eso y tendrá que esforzarse para lograr una victoria que le haga más sencillo el viaje de la próxima semana a San Pablo.

Las dudas del entrenador "millonario" pasan por sostener el mismo 5-3-2 que puso ante Estudiantes o cambiar por un 4-4-2. Si decidiera insistir, Juan Carlos Portillo volverá a jugar junto con Martínez Quarta y Paulo Díaz y en el medio, los colombianos Kevin Castaño o Juan Fernando Quintero irían por el suspendido Giuliano Galoppo, expulsado en el desquite de octavos frente a Libertad de Paraguay. Si volviera la línea de cuatro, Portillo podría ir a la media cancha acompañando a Enzo Pérez con Ignacio Fernández y Castaño o Quintero por las bandas. En todos los casos, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas compondrán el ataque.

A partir de su poderío económico, Palmeiras es uno de los grandes candidatos a ganar la Copa. Pero además, le va muy bien en el campeonato brasileño, en el que escolta a Flamengo a cuatro puntos de distancia. El domingo pasado, vapuleó de local a Internacional de Porto Alegre por 4 a 1 con tres goles antes de la primera media hora de juego. El ex lateral derecho de San Lorenzo, Agustín Giay, el ex mediocentro de Racing, Anibal Moreno y el ex centrodelantero de Lanús, José Manuel "Flaco" López, serán titulares en el equipo brasileño que mínimamente saldrá a no perder. Pero no desperdiciará la oportunidad de ganar si se le diera esa posibilidad.



