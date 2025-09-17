Con toda la ilusión a cuestas, Newell’s y Belgrano juegan esta tarde en Villa Mercedes, San Luis, para poner en juego el pase a semifinales de Copa Argentina. Para ambos clubes es una prioridad avanzar en el torneo federal y en el caso de los rojinegros, incluso, una urgencia para disimular otro pésimo año deportivo. Cristian Fabbiani mantiene la línea de cuatro en el fondo, evalúa variantes en el mediocampo y se inclina por darle la titularidad a Darío Benedetto. Se juega desde las 18.

Hay tan poco para destacar en Newell’s en lo que va del año que sus éxitos en Copa Argentina es casi lo único a rescatar. Y como nunca llegó a semifinales, la ilusión de ver al rojinegro jugando por algo relevante despierta ilusión, más allá del flojo presente del equipo en el torneo Clausura.

La Lepra se presenta en el estadio Unico La Pedrera con la reacción a tiempo que mostró el pasado viernes al encontrar su primer triunfo de local en el Clausura en el compromiso con Atlético Tucumán. Pero ese equipo tendrá variantes. Porque Benedetto apostó las últimas semanas a su recuperación para jugar hoy y reemplazará a Genaro Rossi. La vuelta de Luciano Herrera está sujeta a las respuestas físicas que muestre esta mañana el jugador, dado que viene de superar una lesión muscular.

Belgrano, por su parte, recupera para hoy a Lucas Zelarayán, tras jugar Eliminatorias con la selección de Armenia. El conjunto de Ricardo Zielinski ganó solo un partido de los últimos cinco que disputó y acumula cuatro sin gana en el Clausura, aunque en Copa Argentina viene de eliminar a Independiente en el Gigante en una gran actuación.

En caso de igualdad en los 90 minutos la serie se definirá con remates desde el punto del penal. El ganador se enfrentará en semifinales con Argentinos. Transmite TyC Sports desde las 18.

Newell’s: Espínola; Montero, Cuesta, Lollo, Tabares; Regiardo, Banega, Colman, Herrera u Osorio; Maroni; Benedetto. DT: Cristian Fabbiani.

Belgrano: Cardozo; Morales, Maldonado, López; Compagnucci, Longo, González Metilli, Spörle; Zelarayán; Fernández, Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Hora: 18.

TV: TyC Sports.

Cancha: Estadio: Único La Pedrera (Villa Mercedes, San Luis).

Arbitro: Leandro Rey Hilfer