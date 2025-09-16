En las últimas horas, el nombre de Alejandro Sanz trepó entre las búsquedas más repetidas en Google Argentina. El motivo es claro: el artista español anunció su regreso al país con la gira “¿Y ahora qué”, que incluirá presentaciones en Rosario, Buenos Aires y Córdoba.

La expectativa no es menor: en mayo de 2023 reunió a más de 100.000 personas en distintos escenarios, y ahora volverá con un show que mezcla sus clásicos con el material de su nuevo disco, también titulado ¿Y ahora qué?.

El regreso de Alejandro Sanz: las fechas, ciudades y precios confirmados

El tour comenzará el 4 de marzo en el Autódromo de Rosario, seguirá el 6 de marzo en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires y cerrará su paso por el país el 8 de marzo en el Estadio Kempes de Córdoba.

Las entradas estarán disponibles en el sitio www.enigmatickets.com. La preventa exclusiva para clientes Santander Visa arranca el martes 16 de septiembre a las 15 horas con hasta seis cuotas sin interés a través de MODO. La venta general será un día después, el miércoles 17 de septiembre a la misma hora, habilitada con todos los medios de pago, siempre mediante MODO o Mercado Pago.

Los precios de las entradas en Buenos Aires ya fueron confirmados:

VIP Platino: $210.000 + SC

VIP Oro: $190.000 + SC

VIP: $160.000 + SC

Platea Preferencial Oeste y Este: $170.000 + SC

Platea Oeste y Este: $140.000 + SC

Platea C: $110.000 + SC

Platea s/n A y B: $85.000 + SC

Campo de pie: $65.000 + SC

Desde la productora advirtieron que la compra debe hacerse únicamente por el canal oficial para evitar estafas.

Una carrera de éxitos y colaboraciones

Alejandro Sanz no solo es uno de los artistas españoles más reconocidos en el mundo, sino también el que acumula más premios en la historia de los Latin GRAMMY, con 22 estatuillas, además de 4 GRAMMY estadounidenses.

En 2017 fue distinguido como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, tanto por su carrera como por su aporte a causas sociales y filantrópicas.

A lo largo de su trayectoria, ha compartido escenario o estudio con figuras de la talla de Shakira, Alicia Keys, Camila Cabello, Andrés Calamaro, Juan Luis Guerra, Carlos Vives, Marc Anthony, Nicky Jam, Laura Pausini, The Corrs y Tony Bennett, entre muchos otros.

Su último álbum ya superó los 120 millones de reproducciones en plataformas digitales, confirmando que su vigencia atraviesa generaciones y fronteras. Con esta gira, Sanz vuelve a demostrar por qué es un referente indiscutido de la música latina y mundial.

