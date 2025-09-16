Un Tribunal de Juicio Oral de Santiago del Estero sentenció a 8 años de prisión efectiva a dos efectivos de la Gendarmería Nacional que abusaron sexualmente de una compañera en el año 2019. Antes de la decisión final la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Jesica Lucas, había solicitado 13 años de prisión para cada uno por "abuso sexual agravado con acceso carnal, cometido por dos o más personas y por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad".

Los sentenciados son Williams Jovani Romero, proveniente de Misiones, y Rolando Esteban Ríos, oriundo de Salta, quienes se desempeñaban como jefe y subalterno al momento de la agresión sexual. La víctima había llegado a la fuerza de seguridad desde Buenos Aires y antes del ataque fue obligada a tomar cerveza mezclada con pastillas. El hecho denunciado ocurrió el 19 de octubre de 2019 en la localidad Dique Los Quiroga, en lo que se suponía que sería una reunión de camaradería por un franco que les habían otorgado.

Al otro día la joven se despertó con fuertes dolores y sin recordar qué había sucedido la noche anterior. Con el paso de los días el dolor persistía por lo que decidió realizar una consulta médica, cuyo resultado final determinó que había sido víctima de un ataque sexual.

Juicio y sentencia

Ya en pleno juicio la fiscal Lucas logró demostrar la existencia del delito que se investigaba y la responsabilidad penal de ambos imputados por la violación. Los jueces Graciela Viana de Avendaño, Rosa Falco y Julio Carmelo Vidal analizaron los relatos de la víctima y los testigos --psicólogos, forenses y personal de Gendarmería Nacional-- y hallaron a Romero y a Ríos culpables por el delito de abuso sexual con acceso carnal y ordenaron la revocación de las excarcelaciones concedidas previamente, en medio de los trabajos de investigación.

Luego de la lectura del fallo, los sentenciados por el abuso sexual quedaron esposados en el mismo salón donde se desarrolló la audiencia y fueron trasladados inmediatamente a un pabellón del Penal de Varones I del Servicio Penitenciario de Santiago del Estero.