Frecuencia Cultural, la plataforma bahiense de gestión de arte contemporáneo, cumple ocho años de vida y lo festeja con una exposición colectiva que reúne a ocho artistas de distintas trayectorias. La cita será en la Sala de Exposiciones del Bahía Blanca Plaza Shopping y podrá visitarse hasta el 28 de septiembre, todos los días de 10 a 22 hs, con entrada libre y gratuita.

La propuesta invita a recorrer un mapa de imaginarios contemporáneos que, a través de pinturas, dibujos, instalaciones y collages, se preguntan cómo habitamos el presente y qué futuros podemos imaginar en común. Animales, plantas, objetos y figuras imaginarias conviven en obras que abren interrogantes y proponen nuevas formas de sensibilidad.

Participan de esta edición Sandra Biondi, Mariano Constantini, Violeta Avit, Pol Oviedo, Lucila Ortega, Federico Ritacco, Mailén Sevillano y Longo Perrig, artistas que se integran desde distintos recorridos a la celebración. Algunos han acompañado el proyecto desde sus inicios y otros se suman por primera vez, ampliando el espectro de voces que conforman la comunidad.

La curaduría y gestión están a cargo de Carolina Balquinto, creadora y coordinadora de Frecuencia Cultural, quien resalta la importancia de sostener un espacio de encuentro y visibilización para artistas visuales de la ciudad y la región.

Se puede visitar todos los días de 10 a 22hs, con entrada libre y gratuita

El proyecto de gestión cultural se inició bajo el nombre “La Tiendita Galería de Arte”, con un enfoque centrado en la comercialización de producciones culturales. Sin embargo, las necesidades del campo artístico y la proyección alcanzada a través de nuevas iniciativas —como la organización de eventos, los acompañamientos curatoriales y la articulación con diversos agentes culturales— impulsaron en 2023 una redefinición de su identidad. En 2017, el proyecto pasó a denominarse Frecuencia Cultural, reflejando así la ampliación de sus alcances y su compromiso con una gestión integral en el ámbito cultural. A lo largo de estos años impulsó la participación en ferias de arte, gestionado exposiciones individuales y colectivas y promoviendo la venta de obra, generando un circuito alternativo que apuesta tanto a la formación como a la profesionalización del sector.



Coordinada por Balquinto, se consolidó como un puente entre artistas, públicos e instituciones, ofreciendo un espacio donde la experimentación y la reflexión encuentran lugar. En estos ocho años, la propuesta se sostuvo en la convicción de que el arte es también un modo de pensar lo común, de interrogar la realidad y de proyectar horizontes.

Bajo el lema “ocho años, ocho artistas”, cada obra, desde su singularidad, se enlaza con las demás en un recorrido que funciona como un entramado colectivo. Allí conviven universos íntimos y narrativas compartidas, naturalezas reinventadas y figuras que bordean lo fantástico. La exposición es también una oportunidad para reflexionar sobre el rol de los proyectos autogestivos en la ciudad. En un contexto en el que sostener espacios de creación resulta un desafío, la persistencia de Frecuencia Cultural marca un precedente y abre camino para nuevas generaciones.