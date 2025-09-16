El próximo domingo, la localidad de Oliden volverá a ser sede de uno de los encuentros más esperados de la región ya que recibirá la 8° edición de la Fiesta de la Galleta de Campo. La cita será en el predio de la estación, desde el mediodía, con entrada libre y gratuita, y promete una jornada repleta de tradición, sabores y música en vivo para celebrar la llegada de la primavera.

Este festejo, que ya se instaló en el calendario cultural y turístico del distrito de Brandsen, nació con el propósito de poner en valor a la galleta de campo como patrimonio cultural y gastronómico. Con el paso de los años, la propuesta se consolidó como un encuentro que convoca tanto a vecinos como a visitantes de otras localidades, atraídos por la calidad de su producción y el encanto de un pueblo que conserva intacta su identidad.

En esta nueva edición, los asistentes podrán recorrer un gran patio gastronómico que ofrecerá delicias de la cocina criolla: asados, corderos, chacinados, quesos, mieles, dulces y, por supuesto, las tradicionales galletas de campo. La elaboración de este pan, que distingue a Oliden, estará nuevamente a cargo de la Panadería “La Olidense”, emblema del lugar y guardiana de una receta que atraviesa generaciones. Otro punto obligado para quienes visiten la fiesta será el almacén de chacinados “La Piara”, de la familia Etcheverri, que forma parte de la identidad gastronómica de la zona.

Pero la Fiesta de la Galleta de Campo no es solo comida: el escenario del predio de la estación se vestirá de fiesta con una programación de espectáculos artísticos pensados para toda la familia. Habrá música en vivo, danzas y propuestas recreativas que acompañarán la jornada hasta entrada la tarde. Además, los visitantes podrán recorrer la feria de artesanos y emprendedores, que cada año se convierte en un espacio para descubrir productos locales y apoyar la producción de pequeña escala.

La Comuna de Brandsen ya abrió la convocatoria para quienes deseen participar de esta feria. Los artesanos y emprendedores gastronómicos interesados pueden inscribirse de lunes a viernes en la sede de Cultura (Mitre 484) entre las 8 y las 13.30, o comunicarse al (2223) 49-0329 para realizar consultas.

Más allá del evento, Oliden se destaca como un rincón atractivo para quienes buscan escapar de la rutina urbana. Sus calles tranquilas y los paisajes rurales la convierten en una parada elegida por excursionistas que disfrutan del aire puro y el contacto directo con la naturaleza. La Fiesta de la Galleta de Campo es, entonces, una oportunidad no solo para compartir un día de celebración comunitaria, sino también para conocer de cerca la riqueza cultural y la belleza de un pueblo con historia.

Con esta octava edición, la propuesta reafirma su lugar en el calendario turístico y cultural de la región, convirtiéndose en una de las celebraciones más representativas del distrito. Una invitación abierta para vecinos, visitantes y familias enteras que quieran celebrar la primavera con lo mejor de la tradición bonaerense.