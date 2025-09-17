En las efemérides del 17 de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1861. La batalla de Pavón

Las tropas de la provincia de Buenos Aires, al mando de Bartolomé Mitre, se imponen a las de la Confederación Argentina, que dirige Justo José de Urquiza, en Pavón, en el sur de la provincia de Santa Fe. El resultado del combate es clave para la formación del actual Estado argentino: Buenos Aires, escindida desde 1852 y reincorporada en 1860, queda en una posición dominante al tiempo que cae el gobierno de Santiago Derqui (que en plena crisis había declarado a Buenos Aires en estado de sedición), y la Confederación Argentina da lugar a la República Argentina, con Mitre como presidente. Un halo de misterio envuelve a la batalla, que no pasó de una escaramuza, ya que Urquiza retiró al grueso de sus hombres. Se habla de problemas de salud del caudillo entrerriano, de la posibilidad de que creyera que Derqui lo podía traicionar, e incluso de una intervención de la masonería para pactar la retirada.

1869. El primer Censo Nacional

Termina el primer censo de población de la Argentina. El presidente Domingo Faustino Sarmiento impulsa el sondeo. Los censistas trabajan entre el 15 y el 17 de septiembre de 1869. Los habitantes son 1.877.490. Medio millón de personas se concentraba en la provincia de Buenos Aires y tres cuartas partes de la población no se habían alfabetizado. El segundo censo recién se hará en 1895, cuando la población llega a los cuatro millones.

1894. Muere José Manuel Estrada

En Asunción fallece José Manuel Estrada, a los 52 años. Bisnieto de Santiago de Liniers, sostuvo ideas creacionistas cuando surgió la teoría de la evolución de Darwin. Combatió desde el catolicismo la enseñanza laica, junto a Pedro Goyena y Emilio Lamarca, y también se opuso al matrimonio civil. Fue diputado nacional y rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. La fecha de su muerte se recuerda en el país como Día del Profesor.

1931. Nace Anne Bancroft

Nace Anne Bancroft. La actriz llegó al mundo como Anna María Louisa Italiano, en Nueva York. The Miracle Worker le valió el Oscar en 1962 por su retrato de Anne Sullivan, la maestra de Helen Keller, una joven sorda, ciega y muda que aprendió a comunicarse gracias a ella. Bancroft quedó asociada a su papel de la señora Robinson en El graduado y más tarde acompañó a su marido Mel Brooks en películas como Silent Movie y la remake de Ser o no ser. También se la vio en El hombre elefante, producida por Brooks. Murió en 2005.

1978. Los acuerdos de Camp David

Después de doce días de negociaciones, se firman los acuerdos de Camp David. En la residencia de verano del presidente de los Estados Unidos, y bajo la mirada de su anfitrión, Jimmy Carter, negocian el primer ministro de Israel, Menahem Beguin, y el presidente de Egipto, Anwar el Sadat. El entendimiento entre israelíes y egipcios es el mayor avance en Medio Oriente desde 1948, cuando se estableció el Estado de Israel y en los siguientes 25 años se desataron cuatro guerras. Beguin se compromete a abandonar la península del Sinaí, que Israel ocupa desde su victoria en la guerra de los Seis Días de 1967, y a desmantelar las colonias. Egipto se convierte en el primer país árabe en reconocer la existencia de Israel. También se establece el libre tránsito de barcos por el canal de Suez y comienza a negociarse la autonomía de Gaza y Cisjordania. Sadat y Beguin comparten, semanas más tarde, el Premio Nobel de la Paz.

1980. El asesinato de Tachito Somoza

Anastasio Somoza Debayle, último dictador de la dinastía fundada por su padre en Nicaragua en 1934, es asesinado en Asunción. Había arribado a Paraguay tras la caída del régimen y el ascenso del sandinismo, en julio de 1979. El auto que llevaba al ex dictador, de 54 años, es atacado por un comando que le dispara con fusiles y un lanzacohetes. En la operación participan integrantes de Ejército Revolucionario del Pueblo, guerrilla que en la Argentina había quedado desarticulada. Enrique Gorriarán Merlo asume la responsabilidad del hecho, en el que también matan al chofer de Somoza y a su asesor financiero. El último de los Somoza es enterrado en Miami.

1991. El lanzamiento de Use Your Illusion de Guns N´Roses

En el pico de su popularidad, Guns N´Roses lanza los dos volúmenes de Use Your Illusion. Es el mayor éxito de la banda desde su primer disco, Appetite for Destruction, de 1987. En total, son 30 canciones; 16 en Use Your Illusion I y 14 en Use Your Illusion II. Varios de los grandes hits del grupo están allí, como “November Rain”, considerada una obra maestra, y sus covers de "Knockin´On Heaven´s Door" de Bob Dylan y “Live and Let Die” de Paul McCartney.

2014. Adiós a China Zorrilla

China Zorrilla fallece en Montevideo, su ciudad natal, a los 92 años. Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz fue miembro de una familia tradicional uruguaya. Hija de madre argentina, su abuelo paterno fue Juan Zorrilla de San Martín, el autor de Tabaré. Destacó en teatro a ambos lados del Río de la Plata y actuó en cine, en películas como Últimos días de la víctima, Señora de nadie, Darse cuenta, Esperando la carroza, La peste, Besos en la frente y Elsa y Fred.

Además, es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, y el Día Mundial del Síndrome de Kleefstra; y en la Argentina es el Día del Psicopedagogo.