Los agentes de las fuerzas federales de seguridad que bajo las órdenes de la ministra Patricia Bullrich gasean y reprimen cada miércoles las movilizaciones de jubilados frente al Congreso comienzan a desfilar como imputados por los tribunales de Comodoro Py. El prefecto Sebastián Emanuel Martínez, que el 12 de marzo último disparó su pistola de gas pimienta a la cabeza de Jonathan Navarro y lo dejó ciego de su ojo izquierdo, se negó ayer a responder preguntas y se limitó a afirmar que cumplió con su “deber” y “con todos los reglamentos vigentes”, que indican exactamente lo contr