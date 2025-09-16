Los agentes de las fuerzas federales de seguridad que bajo las órdenes de la ministra Patricia Bullrich gasean y reprimen cada miércoles las movilizaciones de jubilados frente al Congreso comienzan a desfilar como imputados por los tribunales de Comodoro Py. El prefecto Sebastián Emanuel Martínez, que el 12 de marzo último disparó su pistola de gas pimienta a la cabeza de Jonathan Navarro y lo dejó ciego de su ojo izquierdo, se negó ayer a responder preguntas y se limitó a afirmar que cumplió con su “deber” y “con todos los reglamentos vigentes”, que indican exactamente lo contr
Declaró Sebastián Emanuel Martínez
El prefecto que dejó ciego de un ojo al hincha de Chacarita dijo que cumplió con su deber
En la represión del 12 de marzo disparó e hirió al hincha de Chacarita, Jonathan Navarro. En la audiencia se victimizó, dijo que siguió el reglamento y que cobra un millón de pesos.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.