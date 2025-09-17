La noche del lunes, Javier Milei utilizó la cadena nacional para presentar el proyecto de Presupuesto 2026, que ya fue girado al Congreso y que tendrá su primer tratamiento en comisión el próximo 24 de septiembre. Durante 15 minutos repitió 17 veces la consigna del “equilibrio fiscal” y anunció un esquema que profundiza el ajuste en áreas clave como educación, ciencia y tecnología, jubilaciones y subsidios.

En Salta, las voces políticas reaccionaron casi de inmediato, y las críticas provinieron desde distintos espacios.

El exgobernador y candidato a senador nacional por Fuerza Patria Salta, Juan Manuel Urtubey, apuntó a la insensibilidad del Gobierno nacional. Dijo que la cadena nacional del presidente es "otra muestra de que no conoce el país, a los argentinos y menos a nuestro norte profundo". "Otra vez" persiste "la insensibilidad, el olvido sobre quienes más necesitan y la descripción de una realidad que no existe", señaló.

Asimimo, cuestionó que el incremento a universidades y jubilados resulta "ínfimo e insuficiente". "No va a poder con la fuerza de los salteños”, advirtió.

El presupuesto elimina artículos de la Ley de Educación Nacional que establecían un piso del 6% del PBI destinado a educación, suprime la meta de 1% para ciencia y tecnología y deroga el Fondo para la Educación Técnico Profesional. Además, prevé que la inversión universitaria se ubique en apenas 0,75% del PBI, el nivel más bajo de los últimos veinte años.

El ex diputado nacional Pablo Kosiner criticó la proyección inflacionaria que hizo el Gobierno para justificar los aumentos presupuestarios. Sin medias tintas, acusó al presidente de mentiroso: "Dice que el presupuesto de las universidades y jubilaciones en el 2026 será superior a la inflación proyectada. Lo que no dice es que su engaño es una estimación de inflación ficticia subestimada".

Aseguró que para el 2025 el Ejecutivo Nacional proyectó una inflación del 18,3%, pero la inflación acumulada a agosto de este año ya es del 19,5%, mientras que la estimación, según el propio Banco Central es del 28,8%. "O sea, 10% más de lo proyectado por el gobierno. Para hoy nada”, escribió.

Preocupante desconexión con la realidad

Desde el Senado, Nora Giménez (Unidad Ciudadana) se sumó a las críticas con números en mano. Contó que tras leer el proyecto, lo primero que se percibe es una "preocupante desconexión con la realidad y un claro intento de engañar a la opinión pública".

A modo de ejemplo, señaló que el proyecto prevé que la cotización del dólar a fin de este año estará a $1.325, y a fines de 2026, a $1.423. No obstante, este domingo cerró a $1.480. También dijo que entre 2024 y 2025 el presupuesto destinado a Educación se redujo en un 41% respecto a los números de 2023. Si bien Milei anunció que va a aumentar el 8% el presupuesto para educación, estos números "siguen estando 33% por debajo de lo ejecutado en el último año del gobierno de Alberto Fernández", sostuvo. E indicó que la misma situación se repite con temas vinculados a la salud, las jubilaciones y la ciencia, entre otros.

Además, denunció que el Presupuesto elimina la meta de que la educación reciba el 6% del PBI, y que la ciencia reciba el 1%. También elimina el fondo para financiar las escuelas técnicas; la actualización automática por inflación de las asignaciones familiares, y el subsidio de zonas frías en las facturas de gas. "Más ajuste a la gente, no a la casta", sentenció.

“¿Este cambio de actitud alcanzará a los dirigentes de acá?”

El ministro de Gobierno de Salta, Ricardo Villada, sostuvo que la cadena nacional de este lunes se mostró como cambio en el discurso del presidente, aunque expresó sus dudas de que ese cambio se haya dado también en sus seguidores locales. A su entender, "el presidente escuchó y por lo tanto planteó una modificación, un cambio de actitud", puesto que habló de consensos o temas que antes no mencionaba, como la obra pública.

Señaló que en todo caso "habría que preguntarse si este cambio de actitud del gobierno también va a alcanzar a los dirigentes que acompañan al presidente, en particular a los dirigentes de acá de Salta". El cuestionamiento de Villada se debe a que el gobernador Gustavo Sáenz denunciando públicamente maltrato y acusaciones falsas de parte de la dirigencia libertaria en Salta, entre ellos los diputados nacionales Emilia Orozco o Carlos Zapata.

A propósito, ni Orozco ni Zapata se expresaron tras la cadena nacional. Como máximo, compartieron algún posteo en historias de Instagram, pero sin expresiones propias. El silencio contrasta con el volumen de las reacciones opositoras y con la magnitud del debate que abrió el proyecto de Presupuesto 2026.

Además, se da en un contexto en el que los índices de imagen de Javier Milei muestran una tendencia descendente, y en el que la figura de Orozco -candidata a senadora nacional y referente clave del espacio en Salta- también aparece en retroceso.

El proyecto de Presupuesto 2026 confirma que el ajuste seguirá centrándose en la inversión social, la educación pública, la ciencia y los jubilados. La reacción en Salta mostró matices, pero también coincidencias: la percepción de que el Gobierno nacional mantiene una agenda desconectada de la realidad cotidiana, y en especial de las necesidades históricas del interior profundo.