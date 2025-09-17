El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 17 de septiembre una jornada con cielo nublado y poco sol, pero con temperaturas agradables: la mínima será de 14 grados y la máxima de 24 grados, con viento del noreste.

El jueves se mantendrá la nubosidad, con temperaturas de entre 16 y 23 grados, con viento del noreste.

El viernes la temperatura seguirá en aumento, con cielo mayormente nublado y registros que oscilarán entre los 16 y los 26 grados, con viento del norte rotando hacia el este.