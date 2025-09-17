Una primavera adelantada. Ese es el clima que se registra en la Ciudad y sus alrededores desde este fin de semana. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que en los próximos días la entrada de un frente de aire frío cambiará el panorama y bajará varios grados las temperaturas. ¿Cuándo cambiará el tiempo?

El SMN indicó que este miércoles 17 de septiembre el cielo estará nublado y habrá poco sol, pero con temperaturas agradables: la mínima será de 14 grados y la máxima de 24 grados, con viento del noreste.

El jueves se mantendrá la nubosidad, con temperaturas de entre 16 y 23 grados, con viento del noreste. El viernes la temperatura seguirá en aumento, con cielo mayormente nublado y registros que oscilarán entre los 16 y los 26 grados, con viento del norte rotando hacia el este.

Sin embargo, el fin de semana el panorama comenzará a cambiar. El sábado se esperan tormentas durante todo el día y temperaturas más bajas: una mínima de 18 grados y una máxima de 20 grados.

El domingo, Día de la Primavera, ya no lloverá, pero el termómetro marcará registros sensiblemente más bajos. La mínima será de apenas 11 grados y la máxima de 17 grados, con viento del sur.

La próxima semana arrancará fresca. El lunes la mínima se desplomará a los 8 grados y la máxima será de 18 grados, mientras que el martes el termómetro arrancará dos grados más arriba que el día anterior, en 10 grados.























