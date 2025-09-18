El Centro Cultural Mística de QTP, Ricchieri 340, presenta El Descanso hoy jueves 18 de setiembre a las 21. En un contexto donde la cultura se ve permanentemente vapuleada, QTP redobla su compromiso con la producción local. En el marco de su ciclo de teatro “La Mística Teatral”, el espacio continúa apostando por propuestas escénicas que combinan calidad artística con accesibilidad, sosteniendo su esencia de plan popular: entradas a precios económicos y una barra pensada para todos los bolsillos.

El Descanso nos traslada a una clínica que funciona como limbo, un depósito de cuerpos “inestables”, pero también el escenario donde tres mujeres deciden rebelarse contra el silencio. A través de monólogos intensos, se alzan tres voces: una cargada de ira, otra atrapada en un amor enfermo y una tercera que, entre glitter y tul, aprendió a volverse invisible.

Con textos filosos y sensibles de Lala Brillos, la obra expone historias de mujeres que no encajan, que no callan y que hacen de su cuerpo una trinchera de palabra, humor ácido y emoción cruda. Más que locura, El Descanso es resistencia, amor y dignidad.

Actuan Romi Tamburello, Cande Fariña y Gaby Bertazzo.

La obra fue declarada de Interés por el Concejo Municipal de Rosario.

El bar estará abierto desde las 20 para beber y comer algo antes de que empiece la obra. Entradas: $10.000 – Disponibles en WhatsApp de Mística: en bio de @mistica.qtp. Público: Mayores de 16 años



