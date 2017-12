Docentes y estudiantes de los Institutos de Formación Docente se movilizaron hasta la sede del Ministerio de Educación, en el Palacio Sarmiento, para repudiar el cierre de los 29 terciarios planteado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que presentó un anteproyecto para crear en su lugar una universidad de formación docente, la UniCABA.

Bajo la consigna "el 29 por los 29" y "No al cierre de los IFD", la concentración fue convocada por todos los claustros de los terciarios, normales, artísticas y superiores y los gremios docentes, en Pizzurno 935. "Nunca en la historia argentina la apertura de una universidad implicó el cierre de un instituto. Lo hacen para reducir presupuesto; porque no toleran que se elijan las autoridades democráticamente por claustros y porque creen que el conocimiento es una mercancía y no un derecho social", remarcó Eduardo López, dirigente de la Unión de Trabajadores del Estado (UTE).

Loading tweet ...

Los gremios reclamaron que "se convoque a la participación de la comunidad educativa, de los pedagogos, de las universidades, docentes y estudiantes para que el debate sea abierto y sin los condicionamientos que impone el gobierno porteño". "Lo que quiere el gobierno de la Ciudad es cerrar los institutos terciarios porque no tolera la diversidad y pluralidad que significan 29 profesorados", agregó López.

Loading tweet ...

Además de los gremios docentes, el Arzobispado de Buenos Aires también manifestó su oposición al proyecto de la universidad y el cierre de los institutos. En una carta firmada por el arzobispo Mario Aurelio Poli, la Iglesia expresó la preocupación "por la ausencia de diálogo y consenso previo al proyecto que se ha presentado como cerrado" y le pidió al jefe de Gobierno porteño que retire el proyecto de la universidad.