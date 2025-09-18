El Centro Cultural Contraviento inaugurará dos nuevas muestras. Por un lado, “60 afiches celebrando el planeta” que se desplegará por toda la planta baja del espacio cultural. A su vez, “Los peces del viento” darán color y movimiento a la vereda de Contraviento, en lo que es su primera muestra al aire libre. Ambas muestras se inaugurarán en simultáneo este jueves 18 de septiembre a las 19 con entrada libre y gratuita.

“60 afiches celebrando el planeta” es una exposición de los afiches ofi ciales del gobierno de Brasil para las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente de 1992, y sobre Desarrollo Sostenible de 2012, realizadas en Río de Janeiro.

La serie de piezas, pertenecientes a prestigiosos diseñadores de todo el mundo, invita a pensar los cambios en la forma en que nos relacionamos con el planeta.

La curaduría es del diseñador brasileño Felipe Taborda, y la puesta fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Embajada del Brasil, el Instituto Guimarães Rosa y Contraviento.

En simultáneo se habilitará la vereda del Centro Cultural Contraviento con “Los peces del viento”, de Victor Cittá Giordano. La naturaleza desborda y, en este desborde, buscan su aliento en el viento que sopla por la fachada del espacio cultural.

La primera muestra al aire libre de Contraviento invita a salir de la mirada habitual e iniciar el camino de escuchar al planeta. En defi nitiva es una



