Esteban Paulón, diputado de Encuentro Federal por la provincia de Santa Fe, se presentó este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados, donde se tratan los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, con un cartel con las imágenes del expresidente Mauricio Macri, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo y el presidente Javier Milei, junto a la leyenda: "Lo 'peor' sigue pasando".

Con la pancarta, el legislador cuestionó al oficialismo por la promesa que el mandatario ultraderechista hizo este lunes en la presentación del presupuesto 2026, donde aseguró que "pese a las turbulencias coyunturales, lo peor ya pasó", una frase ya utilizada en el pasado por el propio Milei, pero también por Caputo, y antes por Macri.

No es la primera vez que Paulón se expresa en el recinto de la Cámara de Diputados exhibiendo un cartel con chicanas políticas hacia el oficialismo.

El mes pasado, durante la sesión en la que se aprobaron las leyes de financiamiento universitario y la emergencia en pediatría, el diputado llevó una imagen de Macri caracterizado como un chef mientras prepara una torta y la leyenda "Karina conducción", una manera nada sutil de referirse a la desventajosa alianza del PRO con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y la sumisión de Macri a Karina Milei, la secretaria general de la presidencia y hermana de Javier Milei, quien fuera denostada por su labor de repostera pero mostró cintura política para subordinar al PRO.

En junio de este año, Paulón llegó a la sesión donde se logró media sanción al aumento de las jubilaciones, a la moratoria y a la emergencia en discapacidad, con una máscara antigás en alusión a los personajes de El Eternauta y con una pancarta que utilizaba uno de los slogan de la serie. “Juan, la ciencia, las universidades, el Garraham (SIC) y los feminismos funcionan”, decía el cartel en aquella oportunidad.