Christian Brückner, el principal sospechoso de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann en 2007 en Portugal, fue excarcelado este miércoles, después de cumplir una condena por violación en otro caso.

Brückner, de 48 años, cumplió una condena de 7 años en la prisión de Sehnde, en el norte de Alemania, por violar a una mujer estadounidense de 72 años en 2005 en la región del Algarve, en Portugal, donde desapareció Madeleine McCann.

Según explicaron los fiscales de Braunschweig (Alemania) que investigan la desaparición de la niña, el hombre, de nacionalidad alemana, no ha sido acusado en el caso de la pequeña debido a la falta de pruebas.

Este miércoles, Brückner salió de prisión en el vehículo de su abogado, acompañado por dos camionetas de policía y observado por un gran grupo de medios de comunicación que habían esperado afuera del centro penitenciario.

En una reciente entrevista con la AFP, el fiscal alemán Christian Wolters había expresado su preocupación por la liberación de un individuo "intrínsecamente peligroso".

Desaparición de Madeleine McCann

Madeleine McCann desapareció en mayo de 2007, cuando tenía apenas 3 años, de la habitación de un complejo turístico en la localidad de Praia da Luz, Portugal, mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano.

A pesar de una enorme búsqueda internacional, no se ha encontrado ningún rastro de ella y nadie ha sido acusado por su desaparición.

En un anuncio sorpresivo en 2020, un grupo de fiscales alemanes nombraron a Brückner como el principal sospechoso, luego de confirmar que el hombre había vivido en el área en ese momento.

En junio, la policía registró un área cubierta de maleza y edificios abandonados en Portugal cerca de donde Brückner vivía en ese momento, pero hasta ahora no han hecho ningún anuncio sobre hallazgos de alguna evidencia.