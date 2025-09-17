Después del éxito de Superman, James Gunn no quiere repetir fórmulas. Con la secuela Superman: Man of Tomorrow, el director planea dar un giro inesperado al universo de DC: una alianza entre el Hombre de Acero y su mayor enemigo, Lex Luthor. El estreno está programado para el 9 de julio de 2027 y promete redefinir una de las rivalidades más icónicas de los cómics.

Gunn explicó que la idea es explorar un terreno poco transitado en el cine de superhéroes: héroes y villanos trabajando juntos por necesidad. “Es un complicado juego de alianzas”, adelantó. En esta ocasión, Superman deberá unir fuerzas con Luthor para enfrentar a un enemigo aún más peligroso, lo que pone en jaque las percepciones clásicas sobre el bien y el mal.

La propuesta resulta todavía más intrigante si se recuerda el final de la primera película, donde Luthor terminaba arrestado tras intentar derrotar a Superman. Ahora, Gunn plantea una historia en la que el villano, armado únicamente con su intelecto y tecnología, deberá cooperar con el héroe que siempre intentó destruir.

Producción a toda velocidad

La filmación de Man of Tomorrow comenzará en la primavera de 2026, tras casi dos años de desarrollo de guion. Gunn aseguró que el proyecto avanza a un ritmo acelerado, especialmente si se tiene en cuenta que la primera entrega terminó su recorrido en cines a comienzos de 2025.

David Zaslav, CEO de Warner Bros., destacó que esta rapidez es clave para mantener el interés del público y dar continuidad al nuevo DCU. En paralelo, otros proyectos como Supergirl y Clayface también iniciarán rodaje el próximo año, consolidando la expansión de este renovado universo.

El futuro del Universo de DC

La apuesta de Gunn no se limita a Superman. La estrategia apunta a un universo más cohesionado, complejo y maduro, en el que personajes clásicos se reconfiguran en situaciones inesperadas. Analistas coinciden en que la unión de Superman y Lex Luthor puede ser un punto de inflexión: no solo cambia la dinámica entre héroe y villano, sino que también abre la puerta a narrativas más audaces, con personajes imperfectos y rivales humanizados.

Con Man of Tomorrow, DC Studios busca reconectar con un público que pide innovación, profundidad y sorpresas. Y si algo dejó en claro Gunn con la primera película es que está dispuesto a arriesgar para devolverle a Superman el protagonismo que merece.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial.