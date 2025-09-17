El entrenador de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, aseguró que su equipo tiene "virtudes para dar vuelta el resultado" en la revancha frente a Racing, tras caer como local, en el choque de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Además, el técnico de 52 años dejó en claro durante la conferencia de prensa que “la serie está abierta” y que “el partido de vuelta va a ser muy parejo”.

Sobre el transcurso del partido, el entrenador aseguró que hasta la expulsión del defensor Lisandro Magallán, a los 43 minutos de la primera etapa, su equipo había “manejado bien” el partido, con dos o tres situaciones de peligro”, aunque admitió que la roja cambió el juego y “emparejó el partido”.

Con su segunda derrota en lo que va de la copa continental, y un tanto del defensor Aaron Quirós que fue invalidado, Barros Schelotto recordó que su equipo había perdido en Bolivia, ante San Antonio Bulo Bulo, “con un gol mal anulado por el mismo arbitro”, aunque aseguró que eso no es más que una “casualidad”.

El ex entrenador de Boca afirmó que está “de acuerdo con el VAR”, aunque les haya jugado “en contra”, y comentó que son “rachas”, esperando que la misma se corte antes del partido de vuelta.



