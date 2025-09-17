La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, nombró a Nigel Chalk como director del Departamento del Hemisferio Occidental (DHE), quien asumirá su nuevo cargo a partir del 27 de octubre próximo. Chalk, que asumirá un día después de las elecciones legislativas nacionales, reemplazará al chileno Rodrigo Valdés y tendrá entre sus funciones llevar adelante las negociaciones con la Argentina.

De nacionalidad británica e irlandesa, Chalk aporta al cargo casi tres décadas de experiencia en el Fondo. El organismo destacó “su profundo conocimiento institucional, su visión estratégica y su liderazgo sereno le han granjeado un amplio respeto en toda la institución”. “La amplia experiencia, el buen juicio y la firmeza de Nigel nos han guiado a muchos de nosotros ante desafíos complejos”, declaró Georgieva en un comunicado en el que resaltó: “Me complace enormemente que ahora aporte estas cualidades al cargo de Director”.Desde 2014, Chalk se ha desempeñado como subdirector del Departamento de Salud y Desarrollo Humano (WHD), supervisando las operaciones de vigilancia y préstamos para economías clave como Argentina, Brasil, Canadá, Ecuador, Jamaica, México y Surinam.

Durante este tiempo, se ha desempeñado como director interino y jefe de Misión para Estados Unidos, liderando once consultas consecutivas del Artículo IV en cuatro administraciones diferentes.Chalk también aporta experiencia en el sector privado. De 2012 a 2013, fue director general y jefe de Investigación de Asia (excepto Japón) en Barclays Bank en Singapur, donde codirigió la investigación global y presentó las perspectivas de la firma sobre Asia a sus clientes.