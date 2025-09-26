El presidente Javier Milei cerró su gira neoyorkina con un encuentro con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en medio de la creciente condena mundial al genocidio que el ejército de su país lleva adelante contra la población palestina en la Franja de Gaza, en una nueva demostración del mandatario argentino de su incondicional alineamiento internacional con los Estados Unidos e Israel. Se
El presidente Milei se encontró con el premier israelí
El último día fue para Netanyahu
La delegación argentina dijo que la reunión con el israelí fue muy buena. Antes de regresar, el Presidente volvió a agradecer al secretario del Tesoro, Scott Bessent.
