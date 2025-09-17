A pie, en bicicleta o en vehículos, los palestinos huyen en masa de Ciudad de Gaza, blanco de una gran ofensiva del ejército israelí, cuyos bombardeos causaron el miércoles decenas de muertos en todo el territorio. Israel anunció el martes el inicio de una gran ofensiva terrestre y aérea sobre Ciudad de Gaza con el fin de "eliminar" a Hamas, cuyo ataque el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí desencadenó la guerra en Gaza. Según la ONU, en apenas 48 horas unos 40 mil palestinos huyeron de la ciudad de Gaza hacia el sur. El ministro de Finanzas de Israel, el ultra Bezalel Smotrich, dijo que la "Franja de Gaza se está convirtiendo en una bonanza inmobiliaria" y que está en conversaciones con Estados Unidos sobre su división.

"No podemos más"

Los cerca de dos millones de personas que viven en el enclave se han tenido que desplazar en varias ocasiones. "Es como vivir el juicio final o el infierno, pero incluso el infierno sería más clemente", afirma Fatima Lubbad, que recorrió a pie con sus cuatro hijos unos 10 kilómetros para llegar a Deir al Balah tras huir de Ciudad de Gaza el día anterior. "No podemos más", cuenta a la agencia AFP esta mujer de 36 años que "tuvo que dormir con sus hijos en la calle".

De día y de noche, a pie, en auto, en carros tirados por burros o en camiones, los palestinos huyen de la mayor urbe del territorio, cargando algunas pertenencias personales, tras los llamados militares a la evacuación. Sin embargo Oum Ahmed Younes, de 44 años, afirma que no puede permitirse pagar los elevados gastos de transporte. Además, comenta Younes, "no hay tiendas de campaña o, si las hay, los precios son desorbitados. Es más barato morir".

El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, informó que 40 mil palestinos huyeron de la ciudad de Gaza al sur en medio del inicio de la ofensiva contra esta zona ubicada en el norte del enclave palestino. "No sé cómo puedes llamar a eso voluntario cuando te están dando opciones terribles. Es difícil imaginar que alguno de estos desplazamientos sean voluntarios en lo que es la definición más básica de la palabra", indicó Dujarric en rueda de prensa.

Los militares israelíes anunciaron la apertura de "una ruta de paso temporal a través de la ruta Salah al Din", que atraviesa de norte a sur el centro de la Franja de Gaza. Pero ese corredor permanecerá abierto solo hasta el viernes al mediodía. Tras su audiencia general en el Vaticano, el Papa León XIV manifestó este miércoles su solidaridad "con el pueblo palestino de Gaza, que sigue viviendo con miedo y sobreviviendo en condiciones inaceptables, y una vez más se ha visto desplazado de su tierra de manera forzada".

Más de 65 mil palestinos muertos

El Ejército israelí mató este miércoles a más de 80 palestinos en toda la Franja, según un balance provisional publicado por periodistas y basado en las morgues de hospitales. En uno de los ataques aéreos contra la capital, 15 gazatíes murieron (entre ellos mujeres y niños) cuando la vivienda en la que se refugiaban en el campamento de Al Shatea, al oeste de ciudad de Gaza, fue bombardeada. Otro bombardeo israelí mató a 13 miembros de una misma familia frente a la puerta del hospital Al Shifa cuando se disponían a huir hacia el sur.

La cifra total de muertos en la Franja de Gaza por los ataques israelíes asciende ya a 65.062 desde el inicio de la ofensiva hace casi dos años, según el último recuento publicado este miércoles por el ministerio de Sanidad del enclave palestino. Las bombas israelíes también causaron ya cerca de 165.700 heridos desde octubre de 2023, cuando el gobierno de Benjamin Netanyahu dio comienzo a esta ofensiva tras los ataques de Hamas, muchos con graves lesiones y amputaciones.

En cuanto a los fallecidos por causas relacionadas con la desnutrición, el martes las autoridades palestinas registraron otras cuatro muertes, lo que eleva a 432 el número total de gazatíes que han muerto por esta condición de los que 146 son niños. Una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU publicó el martes un informe en el que acusó a Israel de estar cometiendo un genocidio dentro del enclave palestino. Israel rechazó "categóricamente este informe sesgado y mentiroso".

Además de su campaña militar en Gaza, Israel también atacó a Hamas en el extranjero y la semana pasada llevó a cabo un bombardeo sin precedentes contra varios de sus líderes en Qatar. En el ataque murieron cinco palestinos miembros del movimiento islamista y un policía qatarí. Ghazi Hamad, uno de los principales dirigentes de Hamas, apareció el miércoles en una entrevista en directo retransmitida por la cadena qatarí Al Jazeera, siendo el primer alto cargo del grupo en reaparecer desde entonces.

Gaza es "una mina de oro"

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, aseguró que la Franja de Gaza es "una mina de oro inmobiliaria" y que Israel se encuentra negociando con Estados Unidos la división de su territorio. "Pagamos mucho dinero por la guerra, así que tenemos que decidir cómo dividir los porcentajes de tierra en Gaza. La fase de demolición siempre es la primera fase de la renovación urbana. Ya lo hicimos, ahora tenemos que empezar a construir", dijo Smotrich durante su intervención en una conferencia inmobiliaria celebrada en Tel Aviv y recogida por la prensa local.

A principios de septiembre el diario The Washington Post publicó en exclusiva un documento de la administración Trump que recoge uno de los posibles planes que se llevarían a cabo en Gaza tras el fin de la ofensiva israelí. El documento de 38 páginas detalla que el enclave palestino quedaría controlado en régimen de fideicomiso por Estados Unidos durante al menos 10 años y requeriría reubicar como mínimo temporalmente a los dos millones de gazatíes durante la reconstrucción.

El plan plantea la posibilidad de que EE.UU. lidere la reconstrucción de una Gaza rodeada de destrucción con financiación de inversores procedentes de los sectores público y privado, que desarrollarían megaproyectos comerciales que irían desde plantas de vehículos eléctricos hasta supuestos centros de datos o complejos turísticos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este lunes que el presidente estadounidense, Donald Trump, lo invitó a visitar la Casa Blanca después de su intervención en la Asamblea de la ONU en Nueva York, prevista el viernes 26 de septiembre.

El reconocimiento de Palestina

La ministra de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, sostuvo por su parte que el futuro reconocimiento del Estado de Palestina por parte de varios países, al margen de la Asamblea General de la ONU, será "un mensaje muy claro" para Israel. A pocos días de la cumbre sobre la cuestión palestina que Francia y Arabia Saudita copresidirán el 22 de septiembre en la ONU, Aghabekian dijo esperar que la comunidad internacional cumpla con su palabra.

"El reconocimiento no es simbólico. Es algo muy importante, porque envía un mensaje muy claro a los israelíes sobre sus ilusiones de querer continuar su ocupación para siempre", aseguró la diplomática, que espera que el reconocimiento sea "un impulso para el futuro" y que frene a Israel. "Israel le dice al mundo: 'Quiero seguir adelante, quiero construir este gran Israel', lo que implica una amenaza a la soberanía de los Estados vecinos. Y la falta de reconocimiento reforzará a los extremistas de todos los bandos", aseguró Aghabekian.



