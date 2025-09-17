El presunto asesino serial de Jujuy, Matías Jurado, fue imputado este miércoles por dos nuevos homicidios. La notificación de estas acusaciones fue de manera presencial en el Establecimiento Penitenciario Nº1 donde se encuentra alojado y donde más tarde recibió la visita del fiscal Guillermo Beller para una reunión informal.

Diana Serrano Antar, agente fiscal del Ministerio Público de Acusación provincial, informó que se notificó a Jurado sobre dos nuevos hechos imputados por homicidio agravado, por ensañamiento, alevosía y placer.

El video publicado en las redes sociales del MPA señala que el detenido estuvo acompañado por su defensa técnica y también participaron los querellantes de la causa. Allí se exhibieron las nuevas evidencias reunidas en la investigación.

Por el momento solo se logró establecer la identidad de cuatro víctimas: Jorge Anachuri, Sergio Alejandro Sosa, Miguel Ángel Quispe y Juan José Ponce, pero Jurado solo estaba imputado por dos de los asesinatos.

A su vez, este miércoles el presunto asesino serial mantuvo una reunión informal en dicho establecimiento del Servicio Penitenciario con el fiscal Beller. Este encuentro se realizó luego de un pedido del propio acusado.