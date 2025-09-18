En los partidos relevantes, donde hay mucho por ganar, Newell’s no solo no asume ningún protagonismo, sino que se dedica a defender compulsivamente, huérfano de toda convicción, y se resigna a la derrota. Eso le pasó en el clásico con Central, por ejemplo, y anoche en San Luis, donde Belgrano lo superó con una claridad en el juego difícil de encontrar en el fútbol argentinos, incluso a pesar de que el partido se abrió con un gol de Carlos González. El celeste lo dio vuelta con facilidad, eliminó a los rojinegros de Copa Argentina y dejó a Cristian Fabbiani ya sin argumentos ante el hincha para sostener su continuidad en el banco leproso.

Newell’s salió a jugar con ganas de atacar y ser agresivo. Belgrano mostró las mismas intenciones. Pero fue la lepra la que sorprendió con un golazo de González a los ocho minutos con una medivuelta y definición de volea cruzada sobre el área grande. La lepra sorprendió a Belgrano. Pero el rival tenía las ideas muy claras y desde entones se apropió de todo en el partido, como si el gol rojinegro lo hiciera enojar. Porque como pasó en el clásico con Central, Fabbiani tiró el equipo atrás, lo refugió en su área y Espínola pasó a ser el jugador más activo de los rojinegros.

El arquero paraguayo desvió en gran forma un remate bajo de Zelarayán, luego otro de Spörle y controló todas las pelotas áreas. Pero era insostenible conservar la ventaja con el equipo acorralado en el área chica y el empate llegó con pirueta de Jara para definir de volea al recibir un centro pasado. En los jugadores de Newell’s los únicos que tuvieron contacto con la pelota fueron los defensores y para despejar. Porque Belgrano llegó con pelota controlada, con centros, con remates de larga distancia, con gambetas y más, una variedad ofensiva que aturdió a los rojinegros.

Belgrano tenía muy claras sus ideas

Fabbiani no aprendió nada de la lamentable actuación del equipo en el clásico y mantuvo su idea carente de ambición de dejar jugar al rival y en vez de buscar compensar la pelea en el mediocampo reforzó la defensa con el ingreso de Noguera por Fernández. Nada cambió en el segundo tiempo. Las ganas de ganar de Belgrano crecían al ritmo de su juego y encontró la merecida ventaja con gol de López. El defensor recibió un rebote de Espínola a un cabezazo de González Metilli para emujar sobre la línea.

La actuación de Newell’s fue lamentable, ni siquiera dio pelea. Fabbiani metió en cancha Gómez Mattar, Colman y Chiaverano. Ahora quería atacar. Pero ya era muy tarde y Jara, de controgolpe, anotó el tercero a 15 del final. El celeste jugó a gusto y está en semifinales.

1 Newell’s

Espínola

Montero

Cuesta

Lollo

Tabares

Regiardo

Fernández

Banega

Maroni

Benedetto

González

DT: Cristian Fabbiani

3 Belgrano

Cardozo

Morales

Maldonado

López

Compagnucci

Longo

González Metilli

Spörle

Zelarayán

Fernández

Jara

DT: Ricardo Zielinski.

Goles: PT: 8m González (N) y 22m Jara (B). ST: 5m López (B) y 32m Jara (N)

Cambios: PT: 38m Noguera por Fernández (N). ST: 9m Gómez Mattar por Regiardo, Colman por Maroni y Chiaverano por Lollo (N), 23mGuch por Tabares (N), 25m Mavilla por Fernández (B), 35m Elías López y Gonzalo Zelarayán por Jara y López (B) y 43m Reina por Lucas Zelarayán (B).

Cancha: Unico La Pedrera (Villa Mercedes, San Luis)

Arbitro: Leandro Rey Hilfer