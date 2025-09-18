En las efemérides del 18 de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1905. El nacimiento de Greta Garbo

Greta Gustafsson, que se hará famosa como Greta Garbo, nace en Estocolmo. Se convirtió en un mito del cine del siglo XX tras su decisión de retirarse a los 36 años, en 1941, y evitar a la prensa hasta su muerte, en abril de 1990. Anna Christie, Romance, La dama de las camelias y Ninotchka le valieron nominaciones al Oscar. En 1955 le concedieron una estatuilla por su trayectoria.

1931. Nace Julio Grondona

Nace Julio Humberto Grondona. Fundó el club Arsenal en 1956, pero su carrera de dirigente tomó impulso en Independiente. Como presidente del club de Avellaneda pudo dar el salto a la AFA. El 6 de abril de 1979 llegó a la conducción del fútbol argentino y se mantuvo en el cargo hasta su muerte. Bajo su mando se obtuvo el Mundial de México en 1986 y los juveniles de José Pekerman brillaron en los 90. Al mismo tiempo, mantuvo un poder férreo, casi sin oposición. Llegó a ser vicepresidente de la FIFA. Falleció el 30 de julio de 2014.

1968. Muere León Felipe

A los 84 años fallece en México el poeta español León Felipe. Nacido en Tábara, provincia de Zamora, en 1884, su nombre era Felipe Camino Galicia de la Rosa. Se exilió en México después de la Guerra Civil Española. Su obra poética incluye títulos como El hacha, Los lagartos, El ciervo, Cuatro poemas con epígrafe y Rocinante. Escribió las obras teatrales La Manzana y El Juglarón.

1970. La muerte de Jimi Hendrix

En Londres muere Jimi Hendrix, uno de los guitarristas más influyentes de la historia: ingirió barbitúricos y se ahogó con su propio vómito. Nacido en Seattle como James Marshall Hendrix, junto a The Jimi Hendrix Experience sacudió el rock de los 60 al lanzar el disco Are You Experienced en 1967. Fue uno de los artistas que tocó en Woodstock, en agosto de 1969. Forma parte del grupo de estrellas de rock muertas a los 27 años entre fines de los 60 y comienzos de los 70, junto con Brian Jones, Janis Joplin y Jim Morrison.

1985. Termina el histórico alegato del fiscal Strassera

Culmina el alegato del fiscal Julio Strassera en el Juicio a las Juntas. Una semana antes había comenzado a exponer los argumentos para condenar a los nueve comandantes. “Señores jueces: Nunca Más”, proclama al cerrar una pieza histórica en la que pide reclusión perpetua para cinco de los procesados.

2006. Jorge Julio López, desaparecido en democracia

Desaparece Jorge Julio López. Tenía 76 años y su testimonio había sido determinante en el juicio contra el ex comisario Miguel Etchecolatz en La Plata. El albañil desaparece un día antes que se dictara condena por genocidio a la mano derecha de Ramón Camps durante el terrorismo de Estado en la provincia de Buenos Aires. López había sido secuestrado en octubre de 1976 y pasó por varios centros clandestinos hasta que en abril de 1977 fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo. Estuvo dos años preso hasta su liberación y decidió declarar en junio de 2006 en el juicio a Etchecolatz. Había quedado con un sobrino en ir juntos a ver los alegatos del juicio cuando salió de su casa y se lo vio por última vez. No se ha podido dar con él desde su segunda desaparición.

2014. Referéndum por la independencia de Escocia

Los escoceses votan para definir si se independizan del Reino Unido. La participación llega al 85 por ciento y el No a la independencia gana con el 55 por ciento de los sufragios. El Partido Nacionalista Escocés motoriza la opción independentista en contra del resto del arco político. Los bríos por la independencia han vuelto a tomar impulso después del Brexit.

2015. Muere Mario Menéndez

A los 85 años fallece Mario Benjamín Menéndez. Fue el gobernador militar de las Malvinas durante el conflicto del Atlántico Sur, y quien firmó la rendición ante los ingleses. Al momento de su fallecimiento, estaba acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Operativo Independencia, en 1975.´

Además, es el Día Internacional de la Igualdad Salarial, y el Día Internacional del Control del Agua.