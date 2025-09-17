La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles 17 de septiembre la lista oficial de nominados a los Latin Grammys 2025, y Bad Bunny se consolidó como el gran protagonista. El superastro puertorriqueño recibió 12 nominaciones, incluyendo las categorías generales de álbum del año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, y grabación del año y canción del año por partida doble, gracias a los temas “BAILE INoLVIDABLE” y “DTmF”. Estas menciones se suman a las 40 nominaciones previas del artista, de las cuales ya ha ganado 12 premios, y provocaron que la búsqueda “Latin Grammy” se convirtiera en tendencia en Google en la región.

En el podio de los artistas más nominados se encuentran también el músico mexicano Edgar Barrera y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, cada uno con 10 menciones.

Barrera, quien encabezó las listas de los últimos dos años, compite nuevamente como compositor y productor del año, trabajando con artistas de renombre como Karol G, Shakira, Maluma, Fuerza Regida y Grupo Frontera. Por su parte, CA7RIEL & Paco Amoroso compiten por álbum del año con Papota, y por grabación y canción del año con “El Día Del Amigo” y “#Tetas”.

La categoría de álbum del año refleja la diversidad de la música latina, con nominaciones también para Rauw Alejandro, Gloria Estefan, Vicente García, Joaquina, Natalia Lafourcade, Carín León, Liniker, Elena Rose y Alejandro Sanz.

Nuevas categorías y artistas emergentes

En esta edición se incorporaron dos nuevas categorías: mejor música para medios visuales y mejor canción de raíces, ampliando la variedad de reconocimientos. Además, la categoría de mejor artista nuevo incluye a Alleh, Annasofia, Yerai Cortés, Juliane Gamboa, Camila Guevara, Isadora, Alex Luna, Paloma Morphy, Sued Nunes y Ruzzi, mostrando la amplitud de talento joven en la música latina.

Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, destacó: “El impacto de la música latina continúa creciendo, y todos los artistas nominados reflejan su gran diversidad y riqueza, al tiempo que preservan los sonidos icónicos que hacen nuestra música única”.

Otros artistas con múltiples nominaciones incluyen a Rafa Arcaute, Natalia Lafourcade, Roberto Rosado y Federico Vindverm con ocho menciones cada uno; MAG con siete; Liniker y Lewis Picket con seis; y Gino Borri y Vicente Jiménez con cinco.

Ceremonia y transmisión

La 26ª entrega anual de los Latin Grammys se celebrará en Las Vegas el jueves 13 de noviembre a las 8 p.m. ET/PT y será transmitida en Estados Unidos a través de las plataformas de TelevisaUnivision. Antes de la emisión, se llevará a cabo la Premiere del Latin Grammy, una ceremonia no televisada donde se anunciarán la mayoría de los ganadores.

El interés en torno a los Latin Grammys ha generado que el término “Latín Grammy” sea tendencia en Google, según muestran los datos de búsquedas recientes en la plataforma. La expectativa del público se centra en los principales nominados y en las categorías históricamente más relevantes, como álbum del año, canción del año y mejor artista nuevo, mientras los fans y expertos de la industria analizan las posibles sorpresas de la ceremonia.

Con esta edición, los Latin Grammys reafirmarán la riqueza y diversidad de la música latina, consolidando a artistas consagrados y destacando a nuevos talentos que buscan dejar su huella en la escena internacional.

Todos los nominados

Grabación del Año

“ Baile Inolvidable ”, Bad Bunny ; Big Jay, Elikai, Julito Gaston, La Paciencia & Mag (record producers); Antonio Caraballo , Luis Amed Irizarry , Armando López & Roberto Rosado (recording engineers); Josh Gudwin (mixer); Colin Leonard (mastering).

”, ; Big Jay, Elikai, Julito Gaston, La Paciencia & Mag (record producers); , , & (recording engineers); (mixer); (mastering). “ DTmF ”, Bad Bunny ; Scotty Dittrich, Hydra Hitz, La Paciencia, Julia Lewis, Mag & Tyler Spry (record producers); Antonio Caraballo , Roberto Rosado & Tyler Spry (recording engineers); Josh Gudwin (mixer); Colin Leonard (mastering).

”, ; Scotty Dittrich, Hydra Hitz, La Paciencia, Julia Lewis, Mag & Tyler Spry (record producers); , & Tyler Spry (recording engineers); (mixer); (mastering). “ El Día Del Amigo ”, CA7RIEL & Paco Amoroso ; Rafa Arcaute & Federico Vindver (record producers); Rafa Arcaute , Luis Tomás La Madrid & Federico Vindver (recording engineers); Rafa Arcaute , Felipe Bernal , Lewis Pickett & Federico Vindver (mixers); Lewis Pickett (mastering).

”, ; & (record producers); , & (recording engineers); , , & (mixers); (mastering). “ #Tetas ”, CA7RIEL & Paco Amoroso ; Rafa Arcaute & Federico Vindver (record producers); Rafa Arcaute , Luis Tomás La Madrid & Federico Vindver (recording engineers); Rafa Arcaute , Felipe Bernal , Lewis Pickett & Federico Vindver (mixers); Lewis Pickett (mastering).

”, ; & (record producers); , & (recording engineers); , , & (mixers); (mastering). “ Desastres Fabulosos ”, Jorge Drexler & Conociendo Rusia ; Nico Cotton (record producer); Nico Cotton & Julio Gómez Núñez (recording engineers); Nico Cotton (mixer); Fred Kevorkian (mastering).

”, ; (record producer); & (recording engineers); (mixer); (mastering). “ Lara ”, Zoe Gotusso ; Cachorro López & Diego Mema (record producers); Demián Nava (recording engineer); César Sogbe (mixer); Javier Fracchia (mastering).

”, ; & (record producers); (recording engineer); (mixer); (mastering). “ Si Antes Te Hubiera Conocido ”, Karol G ; Edgar Barrera , Karol G & Sky Rompiendo (record producers); Joel Iglesias (recording); Luis Barrera Jr. (mixer y mastering).

”, ; , & (record producers); (recording); (mixer y mastering). “ Cancionera ”, Natalia Lafourcade ; Adán Jodorowsky & Natalia Lafourcade (record producers); Jack Lahana (recording y mixer); Bernie Grundman (mastering).

”, ; & (record producers); (recording y mixer); (mastering). “ Ao Teu Lado ”, ( Liniker ); Julio César Gonçalves De Souza, Liniker & Gustavo Ruiz Chagas (record producers); equipo técnico listado en el original; João Milliet (mixer); Felipe Tichauer (mastering).

”, ( ); Julio César Gonçalves De Souza, Liniker & Gustavo Ruiz Chagas (record producers); equipo técnico listado en el original; (mixer); (mastering). “Palmeras En El Jardín”, Alejandro Sanz; Luis Miguel Gómez Castaño, Alfonso Pérez Arias & Spread Lof (record producers); Frank Lozano, Alfonso Pérez & Felipe Trujillo (recording); Lewis Pickett (mixer); David Kutch (mastering).

Álbum del Año

Cosa Nuestra, Rauw Alejandro .

. DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny .

. Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso .

. Raíces, Gloria Estefan .

. Puñito De Yocahú, Vicente García .

. al romper la burbuja, Joaquina .

. Cancionera, Natalia Lafourcade .

. Palabra De To’s (Seca), Carín León .

. Caju, Liniker .

. En Las Nubes – Con Mis Panas, Elena Rose .

. ¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz.

Canción del Año

“Baile Inolvidable” (Bad Bunny).

“Bogotá” (Andrés Cepeda).

“Cancionera” (Natalia Lafourcade).

“DtMF” (Bad Bunny).

“El Día Del Amigo” (CA7RIEL & Paco Amoroso).

“Otra Noche De Llorar” (Mon Laferte).

“Palmeras En El Jardín” (Alejandro Sanz).

“Si Antes Te Hubiera Conocido” (Karol G).

“#Tetas” (CA7RIEL & Paco Amoroso).

“Veludo Marrom” (Liniker).

Mejor Nuevo Artista

Alleh, Annasofia, Yerai Cortés, Juliane Gamboa, Camila Guevara, Isadora, Alex Luna, Paloma Morphy, Sued Nunes, Ruzzi.

Pop

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

Cuarto Azul, Aitana

Palacio, Elsa y Elmar

Al romper la burbuja, Joaquina

En Las Nubes – Con Mis Panas, Elena Rose

¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz

Mejor Álbum Pop Tradicional

Bogotá, Andrés Cepeda

Cursi, Zoe Gotusso

Lo Que Nos Falto Decir, Jesse & Joy

Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall, Natalia Lafourcade

Después De Los 30, Raquel Sofía

Mejor Canción Pop

“Bogotá”, Andres Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres, songwriters (Andrés Cepeda)

“El Día Del Amigo”, Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Ulises Guerriero, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso)

“Querida Yo”, Camilo Echeverry, Gonzalo Ferreyra, Nicolas Ramirez & Yamila Safdie, songwriters (Yami Safdie Featuring Camilo)

“Soltera”, Edgar Barrera, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno & Shakira, songwriters (Shakira)

“Te Quiero”, Juan Ariza, Covi Quintana & Nicole Zignago, songwriters (Nicole Zignago)

Electrónica

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

“Orión”, Sistek Remix Boza, Elena Rose, Sistek

“Ella Quiere Techno”, Imanbek & Taichu

“Qqqq”, Ela Minus

“Rulay En Dubai (Extended)”, Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin

“Veneka”, Rawayana Featuring Akapellah

Urbana

Mejor Interpretación Urbana/Fusión

“Capaz (Merenguetón)”, Alleh, Yorghaki

“DtMF”, Bad Bunny

“De Maravisha”, Tokischa Featuring Nathy Peluso

“La Plena – W Sound 05”, W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums

“Roma”, Jay Wheeler

Mejor Interpretación Reggaetón

“Baja Pa’ Acá”, Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido

“Voy A Llevarte Pa Pr”, Bad Bunny

“Dile A Él”, Nicky Jam

“Brillar”, Lenny Tavárez

“Reggaetón Malandro”, Yandel Featuring Tego Calderón

Mejor Álbum de Música Urbana

DeBí TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny

Underwater, Fariana

Nicki, Nicki Nicole

MPC (Música Popular Carioca), Papatinho

Elyte, Yandel

Mejor Canción Rap/Hip Hop

“El Favorito De Mami”, Noah Assad, José Carabaño, Eladio Carrión, Gustavo Rafael Guerrero Soto, Samuel David Jiménez, Adam Moralejo & Albert Packness, songwriters (Big Soto Featuring Eladio Carrion)

“Fresh”, Trueno, songwriter (Trueno)

“Parriba”, Pedro Elias Aquino, Jesus Fuenmayor & Mateo Palacios Corazzina, songwriters (Akapellah Featuring Trueno)

“Sudor y Tinta”, Samuel Wilfredo Dilone Castillo, Nohelys Jimenez “J Noa” & Manuel Varet “Vakero”, songwriters (J Noa & Vakero)

“Thc”, Arcángel, songwriter (Arcángel)

Mejor Canción Urbana

“Cosas Pendientes”, Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente Freire & Maluma, songwriters (Maluma)

“DtMF”, Bad Bunny, Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto Jose Rosado Torres, Hugo Rene Sencion Sanabria & Tyler Spry, songwriters (Bad Bunny)

“En La City”, Young Miko & Trueno, songwriters (Trueno Featuring Young Miko)

“LA MuDANZA”, Luis Amed Irizarry, Marcos Efrain Masis, Jay Anthony Nuñez, Benito Antonio Martinez Ocasio & Roberto Jose Rosado Torres, songwriters (Bad Bunny)

“Xq Eres Así”, Alejandro Avila, Jorge Alvaro Díaz, Manuel Lara, Nathy Peluso & Joyce Francue Santana Febres, songwriters (Alvaro Diaz Featuring Nathy Peluso)

Rock y Pop/Rock

Mejor Álbum de Rock

Legado, A.N.I.M.A.L

Luna En Obras (En Vivo), Marilina Bertoldi

A TRES DÍAS DE LA TIERRA, Eruca Sativa

Gigante, Leiva

Novela, Fito Páez

Mejor Canción de Rock

“La Torre”, RENEE, songwriter (RENEE)

“Legado”, Andrés Giménez, songwriter (A.N.I.M.A.L)

“Sale El Sol”, Fito Páez, songwriter (Fito Páez)

“TRNA”, Ali Stone, songwriter (Ali Stone)

“VOLARTE”, Eruca Sativa, songwriters (Eruca Sativa)

Mejor Álbum Pop/Rock

Vándalos, Bandalos Chinos

Malhablado, Diamante Eléctrico

Malcriado, Lasso

El Último Día De Nuestras Vidas, Dani Martín

Ya Es Mañana, Morat

R, RENEE

Mejor Canción Pop/Rock

“Ángulo Muerto”, Leiva, songwriter (Leiva)

“Desastres Fabulosos”, Conociendo Rusia, Jorge Drexler & Pablo Drexler, songwriters (Jorge Drexler & Conociendo Rusia)

“Lucifer”, Renzo Bravo, Lasso & Orlando Vitto, songwriters (Lasso)

“no llames lo mio nuestro”, Joaquina & Andry Kiddos, songwriters (Joaquina)

“Tu Manera De Amar”, Julián Bernal & Debi Nova, songwriters (Debi Nova)

“Un último vals”, Leiva, Benjamín Prado & Joaquín Sabina, songwriters (Joaquín Sabina)

Alternativa

Mejor Álbum de Música Alternativa

PARA QUIEN TRABAJAS Vol. I, Marilina Bertoldi

Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso

Bodhiria, Judeline

TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA, Latin Mafia

DAISY, Rusowsky

Mejor Canción Alternativa

“El Ritmo”, Salvador Colombo, songwriter (Bandalos Chinos)

“Joropo”, Javier Fernández Blanco, Pablo Gómez Cano, Roberto Gutierrez Acosta, Andrés De Las Heras, Judeline & Pablo López García, songwriters (Judeline)

“Siento Que Merezco Más”, Latin Mafia, songwriters (Latin Mafia)

“(Sola)”, Paloma Morphy, songwriter (Paloma Morphy)

“#Tetas”, Paco Amoroso, Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Gale, Vicente Jiménez “Vibarco” & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso)

Tropical (extracto)

Mejor Álbum de Salsa

Big Swing, José Alberto “El Canario”

Fotografías, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

Mira Como Vengo, Issac Delgado

Infinito Positivo, Los Hermanos Rosario

Debut y Segunda Tanda, Vol. II Gilberto Santa Rosa

Mejor álbum de cumbia/vallenato

SON 30, Checo Acosta

El Último Baile, Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

De Amor Nadie Se Muere, Karen Lizarazo

Baila Kolombia, Los Cumbia Stars

La Jerarquía, Peter Manjarrés & Luis José Villa

Mejor álbum de merengue y/o bachata

El Más Completo, Alex Bueno

Novato Apostador, Eddy Herrera

Milly Quezada – Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana, Milly Quezada

Mejor álbum tropical tradicional

Malena Burke Canta A Meme Solís, Vol. 1, Malena Burke & Meme Solís

Raíces, Gloria Estefan

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Calidosa, Mike Bahía

Puñito De Yocahú, Vicente García

Ilusión Óptica, Pedrito Martínez

Bingo, Alain Pérez

Fiesta Candelaria, Puerto Candelaria

Mejor Canción Tropical

“Ahora O Nunca”, Juan José Hernandez, songwriter (Gilberto Santa Rosa)

“Cariñito”, Techy Fatule, songwriter (Techy Fatule)

“La Foto”, Larry Coll, Luis Enrique & Marcos Sánchez, songwriters (Luis Enrique)

“Nunca Me Fui”, Rubén Blades, Andy Clay, Fonseca, Felipe González Abad & Yoel Henríquez, songwriters (Fonseca & Rubén Blades)

“Si Antes Te Hubiera Conocido”, Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G, songwriters (Karol G)

“Si Volviera Jesús”, Jorge Luis Piloto, songwriter (Víctor Manuelle)

“Venga Lo Que Venga”, Andy Clay, Fonseca & Alberto Montenegro, songwriters (Fonseca, Rawayana)

Cantautor

Mejor álbum cantautor

Dos Hemisferios, Alejandro y María Laura

el cuerpo después de todo, Valeria Castro

Cancionera, Natalia Lafourcade

Cosas Que Sorprenden A La Audiencia, Vivir Quintana

Relatos, Ale Zéguer

Mejor canción cantautor

“Aeropuerto”, Joaquina, songwriter (Joaquina)

“Amarte sin que quieras irte”, Camilú, songwriter (Camilú)

“Cancionera”, Natalia Lafourcade, songwriter (Natalia Lafourcade)

“Como Un Pájaro”, Silvana Estrada, songwriter (Silvana Estrada)

“Quisqueya”, Vicente García, songwriter (Vicente García)

Mejor álbum de tango

Colángelo… Tango, José Colángelo

Piazzolla Para Orquesta Típica, Orquesta Típica Daniel Ruggiero

Milonguín, Giovanni Parra Quinteto

Shin-Urayasu, Richard Scofano, Alfredo Minetti

La Inevitable Tentación De Ir A Contramano, Sexteto Fantasma

En Vivo 20 Años, Tanghetto

Medios Visuales (nueva categoría)

Mejor Música para Medios Visuales: Cada Minuto Cuenta (Pedro Osuna), Cien Años De Soledad (Camilo Sanabria), El Eternauta (Federico Jusid), In The Summers (Eduardo Cabra), Pedro Páramo (Gustavo Santaolalla).

Producción, Compositor y Técnica (extracto)

Compositor del Año: Edgar Barrera, João Ferreira, Pablo Preciado, Mónica Vélez, Ale Zéguer.

Productor del Año: Rafa Arcaute & Federico Vindver, Edgar Barrera, Nico Cotton, Mauricio Rengifo & Andrés Torres, Matheus Stiirmer.

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum: proyectos de Judeline, Liniker, Natalia Lafourcade, Pedro Emílio, Antonio Adolfo.

Video Musical

Versión Corta

“Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre)”, Bk’; Felipe Vellas, video director; Renata Dumont, video producer

“EL CLúB”, Bad Bunny; Matias Vasquez, video director; Noah Assad, Sigfredo Bellaflores, Juan Vasquez & Esteban Zuluaga, video producers

“#Tetas”, CA7RIEL & Paco Amoroso; Martin Piroyansky, video director; Pío Filgueira Risso & Lula Meliche, video producers

“Cura Pa Mi Alma”, Vera Grv; Willy Rodriguez, video director; Grayskull, video producer

“Full Time Papi”, Guitarricadelafuente; Albert Moya, video director; Philipp Ramhofer, video producer

Versión Larga

Papota (Short Film), CA7RIEL & Paco Amoroso; Martin Piroyansky, video director; Federico Ameglio, Chino Fernández & Lula Meliche, video producers

Iradoh – 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça, Hodari; Kaique Alves & Thiago Eva, video directors; Marcelo Campana, Konrad Dantas, Thiago Freire, Kako & Bruno Pappa, video producers

Mon Laferte, Te Amo, Mon Laferte; Camila Grandi & Joanna Reposi Garibaldi, video directors; José Antonio San Miguel García, Diana Rodríguez, Simran Singh & Jaime Villarreal, video producers

Lamento (Extended Cut), Gaby Moreno; Diego Contreras, video director; Andrew Petersen, video producer

Milton Bituca Nascimento, Varios Artistas; Flavia Moraes, video director; Ricardo Aidar, Caio Gullane, Fabiano Gullane, Rafael Langoni, Flávia Moraes, Augusto Nascimento, Andre Novis, Victor Pozas & Larissa Prado, video producers

Seguí leyendo: