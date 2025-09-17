La gestión de Jorge Macri tiene en sus manos una posibilidad histórica para mejorar las condiciones de enseñar y aprender. Para ello debe convocar a toda la comunidad educativa y generar un diálogo constructivo del que surjan herramientas eficaces e innovadoras.

El 18 de marzo de este año escribí una columna en este diario -“Una oportunidad para crecer en calidad”- en la que hacía referencia a un hecho que se instaló en la vida de los porteños: la baja en la tasa de la natalidad. Cuando una sociedad cambia su composición, las instituciones tienen que buscar las mejores formas para adaptarse y la Escuela tiene que hacerlo tempranamente, por ser una de las primeras que recibe a los niños.

Desde que fueron transferidas en la década del ’90, la gestión de las escuelas está en manos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos, por lo que la implementación de nuevas políticas para conducir estos cambios está en manos de los ministerios de cada jurisdicción.

Como en aquel análisis publicado en marzo, el foco de esta nota está puesto en CABA, donde la baja de la natalidad es más notoria que en el resto del país. A situaciones extraordinarias se deben aplicar políticas extraordinarias, que salgan de lo común y puedan alcanzar el mayor consenso ciudadano. Un claro ejemplo fue la pandemia y la aplicación de políticas que tenían consensos en la sociedad para priorizar los cuidados.

En este caso, la nueva organización de la escuela necesita de consensos de todos los actores: el gobierno, los sindicatos docentes, la Legislatura, la Escuela, los docentes, las familias y por supuesto, los y las estudiantes. No se trata de imponer, cerrar y fusionar grados, y pasar a centenares de docentes a disponibilidad. No podemos pensar esta situación extraordinaria con las herramientas que utilizamos para situaciones ordinarias. En aquella nota propuse soluciones que necesitan que todos los actores estén de acuerdo y aprovechar esta oportunidad para tener una mejor educación, una educación de calidad.

La relación Enseñanza - Aprendizaje no es causal. Que haya mejor enseñanza no tiene que significar si o si un mejor aprendizaje. Sin embargo, si generamos las condiciones para que la enseñanza tenga más y mejores herramientas, tendremos más posibilidades de que los estudiantes transiten mucho mejor su aprendizaje. En consecuencia, la escuela crecerá en calidad.

La baja de la natalidad abre una oportunidad histórica para mejorar la educación. Con el mismo presupuesto que hoy tiene el sistema educativo podemos crear cargos de preceptores para primaria, generar nuevos equipos de orientación escolar, habilitar parejas pedagógicas, o abrir cargos en las conducciones para aliviar las tareas administrativas. El Gobierno de la Ciudad tiene en sus manos la posibilidad de generar un espacio plural, participativo y dinámico para decidir el rumbo de la nueva escuela, o tomar decisiones en soledad y generar la resistencia de los actores sociales que quieren y pueden ser parte de un debate que necesita de todas y todos los porteños.