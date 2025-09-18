El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en la Ciudad y alrededores algunas lluvias aisladas por la mañana y cielo mayormente nublado durante el resto de la jornada. La temperatura mínima será de 17 grados y la máxima será de 22 grados, con viento del noreste.

El viernes continuará la inestabilidad. La temperatura mínima será de 16 grados y la máxima de 26 grados, con viento del este rotando hacia el noreste y chaparrones por la tarde y lluvias aisladas por la noche.

El sábado las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 20 grados, con tormentas aisladas hasta la mañana y tormentas hasta la noche, con viento del este y ráfagas de hasta 50 kilómetros.