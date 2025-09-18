La celebración de los trabajadores y pacientes del Garrahan

Por Karina Micheletto

Fue un gran desahogo colectivo, un motivo y un momento para celebrar -al fin-, o como dice un médico del Garrahan después de abrazarse entre lágrimas con la mamá de una pequeña paciente, "un respiro para seguir en carrera".

Los votos que dieron vuelta los vetos de Milei al Garrahan y a las universidades fueron seguidos en un momento de máxima tensión en la Plaza Congreso, en el que trabajadores del hospital y familiares contaron con tensión cada voto, como en una final por penales. Hubo hurras y abucheos, según los casos -especialmente, en las abstenciones-.

Finalmente, se desató en una plaza Congreso colmada un festejo extendido en dos oleadas, primero por el hospital de pediatría, y enseguida por la defensa de la educación pública. Y también como en un mundial, no faltaron los cantitos, los abrazos prolongados y las lágrimas.