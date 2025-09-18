La celebración de los trabajadores y pacientes del Garrahan
Por Karina Micheletto
Fue un gran desahogo colectivo, un motivo y un momento para celebrar -al fin-, o como dice un médico del Garrahan después de abrazarse entre lágrimas con la mamá de una pequeña paciente, "un respiro para seguir en carrera".
Los votos que dieron vuelta los vetos de Milei al Garrahan y a las universidades fueron seguidos en un momento de máxima tensión en la Plaza Congreso, en el que trabajadores del hospital y familiares contaron con tensión cada voto, como en una final por penales. Hubo hurras y abucheos, según los casos -especialmente, en las abstenciones-.
Finalmente, se desató en una plaza Congreso colmada un festejo extendido en dos oleadas, primero por el hospital de pediatría, y enseguida por la defensa de la educación pública. Y también como en un mundial, no faltaron los cantitos, los abrazos prolongados y las lágrimas.
Las universidades y un triunfo que se gestó en la calle
Por Celeste del Bianco
El gobierno de Javier Milei recibió ayer un golpazo en el Congreso con el rechazo a los vetos de las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. Otro más en medio de semanas en las que la euforia libertaria se va desdibujando entre internas, fracasos legislativos y derrotas electorales. A
fuera, una multitud se movilizó para acompañar la sesión en la Cámara de Diputados. Como cada miércoles estuvieron los jubilados y se sumó la comunidad universitaria, las y los trabajadores del Garrahan, los movimientos sociales, de derechos humanos y sindicatos que integrana la CGT, además de muchos autoconvocados.
En medio de un operativo policial exagerado, en el que las vallas se extendieron más de lo habitual y fueron dispuestas sobre la Plaza de los dos Congresos, hubo celebraciones y festejos colectivos ante el freno al ajuste libertario. Además, hubo marchas en todo el país.
Los vetos y el plan de ajuste de Milei acumulan derrotas
Por Paula Marussich
La Cámara de Diputados le dio un golpe demoledor al oficialismo y puso freno a la motosierra que el gobierno ejecuta en salud y educación. Con una mayoría que superó los dos tercios, la oposición rechazó los vetos presidenciales a la Emergencia en Pediatría y al Financiamiento Universitario, dos temas que lograron movilizar a la calle y fracturar la estrategia libertaria.
Ambos proyectos pasan ahora al Senado, que podría tratarlos el próximo 2 de octubre. El respaldo fue categórico: la ley que protege al Hospital Garrahan cosechó 181 votos a favor, frente a 60 en contra y una abstención. En tanto, la norma que garantiza la actualización de gastos universitarios y la recomposición salarial de docentes y no docentes se aprobó con 174 votos, contra 67 negativos y dos abstenciones.