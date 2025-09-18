Una pelea ocurrida este jueves por la madrugada a la salida de un boliche del barrio porteño de Palermo terminó con dos jóvenes heridos de arma blanca y al menos cinco personas demoradas.

Los incidentes se registraron alrededor de las 5.30, en la pierta del boliche Ink, ubicado en Niceto Vega al 5600, en Palermo. Según trascendió, todo se inició cuando un grupo de jóvenes intentó robarle una cadenita a un asistente.

Conforme a lo manifestado por personal de seguridad, que fueron quienes señalaron a los responsables, la pelea se originó cuando un grupo intentó robar una cadenita a uno de los asistentes.

Así, se produjo un enfrentamiento con armas blancas y botellas de vidrio que terminó con dos jóvenes, de 18 y 25 años, heridos. Uno de ellos recibió un corte en el rostro.

Los dos fueron trasladados por el SAME al Hospital Fernández para su atención. Alberto Crescenti explicó en declaraciones al canal TN que hubo "una riña entre 10 personas aproximadamente" y que el personal de salud trasladó "a dos pacientes" al Fernández. Uno de ellos, agregó, presentaba una "herida de arma blanca en el rostro, a quien se lo compensó en el lugar", mientras que el otro tenía "múltiples heridas".

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, que solicitó la ayuda del SAME y demoró a los asistentes: cuatro hombres y una mujer, a una cuadra y media del boliche.







