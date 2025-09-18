El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas fuertes para zonas de Buenos Aires y de otras nueve provincias.

Alerta naranja por tormentas fuertes: las provincias afectadas

El SMN lanzó una advertencia de nivel naranja para el sur de la provincia de Buenos Aires, centro sur de La Pampa y el norte de Río Negro.

La alerta naranja implica que se esperan "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente."

Esta área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y caída de granizo.

Según indicó el organismo, tanto en la zona de Río Negro como en la Costa de Patagones y de Adolfo Alsina, en la provincia de Buenos Aires, y en La Pampa se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Donde rige la alerta amarilla del SMN

Lasdel SMN rigen para áreas dey en zonas de

En esta región se esperan posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

El área será afectada tormentas de variada intensidad , algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.





Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.