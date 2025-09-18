El crimen de Alejandro Mario Ainsworth, el turista argentino que se encontraba desaparecido en Río de Janeiro y fue encontrado sin vida tres días después del inicio de su búsqueda, sumó esta semana un nuevo episodio. Mientras la Justicia sostiene la principal hipótesis, sobre un posible ataque de unas "viudas negras", se detuvo de forma preventiva a un hombre en la ciudad de San Pablo, acusado de ser el autor del asesinato.