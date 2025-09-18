El crimen de Alejandro Mario Ainsworth, el turista argentino que se encontraba desaparecido en Río de Janeiro y fue encontrado sin vida tres días después del inicio de su búsqueda, sumó esta semana un nuevo episodio. Mientras la Justicia sostiene la principal hipótesis, sobre un posible ataque de unas "viudas negras", se detuvo de forma preventiva a un hombre en la ciudad de San Pablo, acusado de ser el autor del asesinato.
En una favela
Detuvieron a un sospechoso por el crimen del turista argentino en Río de Janeiro
El acusado fue apresado en la ciudad brasilera de San Pablo, una semana después del crimen. La Justicia halló nuevas imágenes de cámaras de seguridad que muestran a la víctima abandonar un boliche durante la madrugada de la fecha de su desaparición.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.