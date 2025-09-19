“Soy ensenadense y soy muralista” dice Melina Slobodian en “Profetas en su tierra” (un proyecto documental de Néstor Daniele y Ezequiel Señorán) antes de contar que todo empezó cuando estudiaba dibujo en la facultad y descubrió un libro de Ricardo Carpani que le “flasheó la cabeza” y la inspiró: “intenté desarrollar una estética que me permitiera hacer tanto pintura, como mural, como mosaico todo en simultáneo, por eso trabajo mucho con plenos y planos de colores”.

Melina habla en el borde de las emociones, de los anhelos y de ese modo tan suyo -como una categoría sumergida en el evocación- de contar las vidas de las personas que viven en sus murales. El primero fue en Barrio Mosconi: “aprendí todo ahí, en la relación con la gente (…) no era llegar y decir: yo soy la artista, todos se callan y hacen lo que yo digo, lo íbamos conversando, ellos eran trabajadores que habían sido echados de YPF y estaban buscando una forma de volver a relacionarse con YPF (…) la idea de hacer al Che fue de ellos, no mía”. Hacer un recorrido por los murales de Melina es reconstruir la historia en comunidad, es un devenir de vínculos y lenguajes artísticos donde los fragmentos de la memoria marcan el territorio. Ahí también están su compañero Oscar (Oscar Flammini) y el Astillero Río Santiago: “no quiero remarcar más las ausencias, quiero remarcar las presencias” dice antes de nombrar a Nato, el murguero (secuestrado el 19 de marzo de 1976) y a Gallego (secuestrado el 14 de abril de 1977), dos de los trabajadores del astillero detenidos desaparecidos que aparecen en “Mosaicos por la Memoria”, un mural callejero creado en Ensenada por el Espacio de Cultura y Memoria El Rancho Urutaú (espacio inaugurado en marzo de 2010 y del que Melina formaba parte).

Seguir a Melina es también recuperar la compañía de Adelina Dematti de Alaye, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, madre de Carlos Esteban Alaye desaparecido en Ensenada en 1977, y de cada una de las intervenciones y recepciones que ese homenaje público ofrece. Tramos de cotidianidades indispensables encastran en el recuerdo de familiares, vecinos y amigos, un mosaico de huellas, una obra creada por muchas manos y emplazada lo más cerca posible de la casa en la que vivía el homenajeado. La ciudad es el museo.

La bomba que cayó en Ensenada en 1955 durante el Golpe de Estado destruyó catorce casas y en esa cuadra histórica un Museo a Cielo Abierto ideado por Melina no lo olvida. Esa vez en rol de curadora, convocó a doce artistas para que pintaran libremente los frentes de aquellas casas arrasadas; glosa de la historia, la amenaza y el estallido. Sin horario de cierre, en la calle donde nunca es tarde, el muralismo despliega búsquedas, un “preguntadero” donde lo traumático encuentra un gesto de reparación, como decía Melina: “tiene esa función bastante liberadora sobre los conflictos profundos, tiene el poder de hablar de lo terrible. De lo peor, sacar arte”.