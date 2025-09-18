Franco Colapinto ya está en Bakú para correr este fin de semana con Alpine. Pero el recuerdo de la temporada pasada también correrá con él.

En 2024 el piloto argentino estaba en Williams y la pista de la capital azerí marcó un hito en su carrera al conseguir el puesto número 8, que le permitió sumar los 4 primeros puntos de su historia en la Fórmula 1.

Ese día cortó con una racha de 42 años sin argentinos en la zona de anotación de la máxima categoría del automovilismo. Era su segunda carrera y ya se había metido en los grandes libros del deporte nacional.

Hoy, Pierre Gasly ya tiene su asiento asegurado para la temporada 2026 y el mes próximo será el anuncio oficial. Pero el pilarense sigue esperando por su confirmación. Mientras, el director Deportivo de Alpine, Flavio Briatore, lo critica una semana y a la siguiente lo aplaude.

Colapinto y Bakú

Frente a este contexto, el pilarense es cauto: "Hay muchas expectativas y gente que quiere que me vaya bien. Y cuando no sale, hay críticas", reconoció Colapinto en su llegada a la pista de Azerbaiyán. "Pero hay que saber controlar lo que sucede alrededor", agregó.

Y reconoció: "No estamos en la posición que queremos, no sumamos puntos y estamos últimos, no es un buen año".

Colapinto y las redes

"Vas a arruinar mi Kebab", le dice Pierre Gasly a Colapinto. Al piloto argentino lo pusieron a cocinar. Ya había hecho un tour de las instalaciones de ingeniería y, además, sus imágenes recorriendo el pit se duplican cada semana de carrera.

Es muy superior la cantidad de fotos o videos del piloto argentino. Y también se refleja un claro incremento de interacciones del público ante su presencia en las publicaciones.

Los comentarios suelen ser en favor de la dupla "Fransly" - la suma de Franco + Gasly - pero la gran mayoría apunta a la continuidad del argentino en la escudería y el pedido por mejoras en su monoplaza y en el rendimiento del equipo.

El circuito de Bakú

El GP de Azerbaiyán tiene su recorrido callejero con una longitud de 6.003 km. Es uno de los mas extensos de la historia de la Fórmula 1.

Entre sus particulares, tiene una "Curva del Castillo", en un callejón estrecho. Es un desafío, de velocidad y de precisión.

Bakú tiene 51 vueltas. La recta principal bordea el Mar Caspio y es, también, una de las rectas más largas del calendario.

Su recorrido transita el casco histórico de la Capital, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

"Checo" Pérez es el máximo ganador en Azerbaiyán y Piastri es el último campeón. Mientras que el record lo tiene Charles Leclerc con 1:41.365.

"Estoy feliz de volver a este circuito, pero no será una carrera fácil", describió Colapinto.

Cronograma

Viernes

05.30: Prácticas Libres 1

09.00: Prácticas Libre 2

Sábado

05.30: Prácticas Libres 3

09.00: Clasificación

Domingo

08.00: Carrera

Transmisión: Fox Sports y Disney+ Premium

Posiciones del campeonato

1. Oscar Piastri - McLaren: 324 puntos

2. Lando Norris - McLaren: 293 puntos

3. Max Verstappen- Red Bull: 230 puntos