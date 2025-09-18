En una semana de fuerte tensión financiera, con el riesgo país trepando a 1368 puntos y el dólar marcando nuevos récords, el empresario ítalo-argentino Cristiano Rattazzi --exceo de Fiat en Argentina y actualmente a cargo de Grupo Modena-- volvió al centro de la escena con declaraciones explosivas. "Veo una frenada de todos en la confianza en la Argentina", lanzó en declaraciones radiales.

“El problema es la soberbia de querer bajar el dólar. Somos un gobierno liberal. La libertad dice que el dólar haga lo que quiera. Dejá que vaya donde tenga que ir”, lanzó uno de los hombres que siempre jugó para Mauricio Macri. Para Rattazzi, intentar forzar la baja de la divisa es un error grave que erosiona la confianza, un bien escaso en la Argentina.

El empresario reconoció los méritos iniciales del plan de Javier Milei, al que definió como “un genio en lo económico”, pero marcó la necesidad de cambios. “El primer año funcionó extraordinariamente, pero ahora hay que ajustar. Cuando el Fondo te da plata para comprar reservas, usala para eso, no para empujar al dólar hacia abajo”, señaló.

Rattazzi también advirtió sobre la situación financiera: “Veo una frenada de todos en la confianza en la Argentina. Y eso es grave. Las tasas de interés están demasiado altas, eso frena”. Para él, la suba del riesgo país por encima de los 1300 puntos refleja la desconfianza del mercado y la parálisis de la actividad.

En ese marco, defendió la lógica de un tipo de cambio libre e incluso habló de la dolarización como salida. “El peso prácticamente no existe. Hagamos como Europa con el euro. Si no podemos sostenerlo, dolaricemos y que los argentinos sepan qué tienen en el bolsillo”, sostuvo.

El empresario no se limitó a lo económico. También criticó los modos del Presidente. “La soberbia y la ira no son buenas consejeras. Insultar a la gente y enojarse no sirve. Hay que hablar con todos, también con los periodistas”, remarcó.

Por último, cuestionó la dinámica legislativa y acusó al Congreso de “legislar contra el Gobierno”. Y dejó una advertencia política de cara a las elecciones: “No puede ser que el Gobierno no pueda pasar nada en el Congreso. Las próximas legislativas serán claves para lograr apoyo y sacar adelante las reformas”.

