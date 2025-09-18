El gran viaje de tu vida 5 puntos

A Big Bold Beautiful Journey, Estados Unidos, 2025

Dirección: Kogonada

Guion: Seth Reiss

Duración: 108 minutos

Intérpretes: Colin Farrell, Margot Robbie, Kevin Kline, Phoebe Waller-Bridge, Lily Rabe.

Disponible exclusivamente en salas.

En la ciencia existe una expresión muy elocuente que habla de “pararse sobre los hombros de un gigante”, usada como metáfora del aprovechamiento de experiencias previas y ajenas para avanzar en el postulado de nuevas ideas. El concepto puede aplicarse incluso a la vida cotidiana y también a otras disciplinas, entre ellas todas las vinculadas al arte. Podría pensarse que eso es lo que hizo el cineasta coreano-estadounidense Kogonada en su última película, El gran viaje de tu vida, relato en el que es imposible ocultar la intención dickensiana.

Como ocurría con el señor Scrooge en Un cuento de Navidad, a partir de un elemento maravilloso acá los protagonistas tienen la posibilidad de regresar a distintos momentos de su pasado y aprender algo gracias a ello. Solo que en lugar de fantasmas hay una serie de puertas que, al atravesarlas, los trasladan a situaciones clave en el devenir de sus vidas. Esos protagonistas son un hombre y una mujer que se conocen de forma nada casual en la boda de una pareja de amigos en común.

Tomando ese punto de partida, Kogonada intenta uno de los actos de magia más conocidos del cine: hacer que dos personajes opuestos se vuelvan complementarios frente a los ojos del público. Para ello los embarca en un viaje donde el juego de las puertas no solo será útil para desandar el camino del autoconocimiento sino para descubrir al otro en profundidad. Y así, de a poco, la atracción inicial se irá convirtiendo en enamoramiento, que es la etapa más irracional del amor y quizá por eso también la más genuina, la menos calculada. Sin embargo, para ser exitosa la magia debe volverse indistinguible de la realidad. En el terreno religioso podría hablarse de fe, pero como esta es la página de cine lo llamaremos “suspensión de la incredulidad”. Es decir, para que el truco funcione hay que permitirse creer.

“Prefiero estar nervioso con vos, que no sentir nada estando solo”, le dice David a Sarah (Colin Farrell y Margot Robbie), poniendo en evidencia que la posibilidad de no terminar juntos es una inevitable garantía de dolor eterno. Lo que también dejan bien claro frases como esa es que la película recurrirá a todo tipo de almíbares, edulcorantes y soplamocos con tal de conseguir que el espectador se trague el anzuelo. Una desatención voluntaria del verosímil, alimentada por un exceso de confianza que parece sostenerse en la falsa idea de que así es como deben ser siempre las historias de amor en el cine. La otra posibilidad es que el mundo (incluído este crítico) quizá se volvió un lugar demasiado cínico para un relato de este tipo, en el que figuras como “la media naranja” o “el amor eterno” ya no pueden ser tomadas en serio si no es a partir de un altísimo nivel de ingenuidad y excesiva buena voluntad.