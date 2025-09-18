Una organización de falsos bomberos fue desbaratada tras lograr detener a 29 de sus integrantes, quienes operaban en bases sin autorización y pedían contribuciones a vecinos en distintos barrios porteños para adquirir vehículos e insumos que nunca compraban.

Las detenciones se concretaron en distintos procedimientos en los barrios de Mataderos, Lugano, Pompeya, Retiro y Parque Avellaneda, luego de una exhaustiva investigación de meses que incluyó allanamientos en cuarteles truchos y operativos en distintos puntos de la Ciudad.

La pesquisa más reciente ocurrió este martes 16 de septiembre en la avenida Piedra Buena al 3200, en Villa Lugano, donde personal de la División Investigaciones Especiales secuestró casi 20 mil comprimidos de medicamentos (de los cuales había unos 7 mil vencidos) junto con frascos, alcohol en gel, sueros y otros insumos sanitarios también vencidos.

Además, también hallaron elementos de uso bomberil como cascos, chalecos, equipos de respiración, pantalones, matafuegos, maniquíes de primeros auxilios, mangueras, máscaras, tablas de rescate, una motosierra, inmovilizadores, y tres vehículos. Los operativos fueron realizados en articulación con la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°35, a cargo de Celsa Ramírez y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°15, de Federico Tropea.

Arrestaron a 29 personas

Este procedimiento se suma a otros concretados en las últimas semanas en el marco de la misma investigación, que permitió en total la detención de 29 integrantes de la organización.

En Mataderos, días atrás, fueron arrestadas 20 personas (16 hombres y 4 mujeres), que se encontraban vestidas como bomberos que recorrían semáforos, entregando folletería y solicitando dinero en efectivo para comprar autobombas e insumos que nunca adquirían.

En ese caso, los falsos bomberos fueron sorprendidos in fraganti mientras solicitaban contribuciones en semáforos de las avenidas General Paz y Alberdi, Eva Perón, Emilio Castro y Chávez. Al ser identificados, los agentes les consultaron qué hacían allí, y los imputados se justificaron afirmando que pertenecían a un cuartel sin habilitación ni dirección fija.

“Como resultado de estos procedimientos se incautaron 870 mil pesos, 1635 folletos, 15 credenciales, 86 cascos y 6 extintores de plástico, junto con camisas, calcos, camperas, buzos, posnets para cobros digitales y otros elementos”, enumeraron.

En zona sur

Además, en otro operativo en Pompeya, personal de la Comisaría Vecinal 4B identificó a cinco personas vestidas de bomberos y que también pedían dinero en la vía pública, quienes presentaron una fotocopia a color de una credencial de un supuesto cuartel de bomberos voluntarios.

Otro de los operativos fue tras una inspección realizada en el cruce de Carlos Perette e Islas Galápagos, en el Barrio 31-31 Bis, donde efectivos detuvieron a otras tres personas -dos mujeres y un hombre- que habían instalado una base operativa con contenedores en la calle.

En el lugar se incautaron un auto Ford Escort con prohibición para circular, un motocarro, una bicicleta y elementos típicos de bomberos, como cascos, pantalones, botas, arneses, cuerdas, tablas rígidas, un muñeco de RCP y kits de primeros auxilios.

Por último, en Parque Avellaneda, la Policía de la Ciudad allanó un cuartel sin autorización donde se logró arrestar a un hombre y secuestró una escalera metálica plegable, calcomanías, tarjetas de comercios, zapatos, botas impermeables, pantalón y remeras con la inscripción “Bomberos, Incendio, Rescate”.

En todos los casos los detenidos fueron imputados por el delito de usurpación de títulos y honores y trasladados a las dependencias correspondientes para las diligencias de rigor.