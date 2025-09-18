Luego de un "jueves negro", con la suba del dólar, la caída de los bonos y la disparada del riesgo país, el diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, apuntó contra el gobierno de Javier Milei, al que acusó de intentar responsabilizar al Congreso por el fracaso de su plan económico. Asimismo, remarcó la carencia de un verdadero plan de prioridades para el país por parte de la gestión libertaria.

"Con la intervención del Ministerio de Economía para planchar el dólar antes de las elecciones bonaerenses se podían financiar 3 años del Hospital Garrahan, y hoy con la que gastó el BCRA, un cuatrimestre del financiamiento universitario", escribió Pichetto en su cuenta de X. Y luego, lanzó: "¿Y el problema es el Congreso?"

"Te recuerdo que es una institución de la democracia", cerró.

Las declaraciones del diputado tienen lugar horas después de que el presidente Milei arremetiera contra los legisladores del PRO, exaliados, que no lo acompañaron en el Congreso. El mandatario los calificó como "los "antikukas" que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos”.

Pichetto hizo hincapié en el adverso contexto económico para el Gobierno, producto de sus malas decisiones, que este jueves registró una fuerte suba del dólar, la caída de los bonos y la disparada del riesgo país.

De acuerdo a la información oficial, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió un total de US$379 millones de las reservas que posee, como producto de la escalada del dólar mayorista.

De esta manera, el BCRA volvió a intervenir en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) para contener a la divisa y superó por siete veces la cantidad de reservas que usó ayer, que fueron US$53 millones.

En tanto, el riesgo país supera los 1.400 y se posiciona en 1.453 puntos básicos.

