Este jueves, la Embajada de Estados Unidos en Argentina presentó oficialmente a Peter Lamelas como su próximo embajador. El anuncio, difundido en redes sociales, celebró su confirmación por el Senado estadounidense y anticipó su arribo a Buenos Aires para representar al presidente Donald Trump y al pueblo norteamericano.

La llegada de Lamelas no pasa desapercibida: hace menos de dos meses, sus declaraciones en Washington generaron revuelo. En julio, habló de “corrupción por parte de los chinos” y de la influencia de Pekín en provincias argentinas, despertando críticas cruzadas.

Además, se refirió a la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, prometiendo asegurarse de que “reciba la justicia que se merece”, lo que provocó un amplio repudio y volvió a poner bajo la lupa la relación entre la Casa Rosada y la administración estadounidense.

El vínculo con Javier Milei se evidenció durante el viaje del presidente argentino a Mar-a-Lago. Aunque Milei no logró reunirse con Donald Trump, coincidió con Lamelas en el club privado de Palm Beach. Allí se tomaron fotos y se mostraron apoyo mutuo, consolidando la relación política que ahora se formaliza con la designación del embajador.

Quién es el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina

Lamelas es médico de origen cubano, radicado en Estados Unidos desde su infancia, y fundador de la mayor compañía de atención médica de urgencias de Florida.

Su nombramiento sorprendió al mundo diplomático porque no tiene experiencia en política exterior ni trayectoria en el servicio diplomático, pero la administración Trump priorizó cercanía política y éxito empresarial, resaltando su historia personal como ejemplo del “sueño americano”.