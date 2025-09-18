Los municipios bonaerenses festejan la llegada de la estación más esperada del año con propuestas culturales, gastronómicas y productivas.

Fiesta Nacional de la Primavera

Monte Hermoso se prepara para ser el epicentro de la celebración este viernes, sábado y domingo, con la celebración de la 31ª edición de la Fiesta Nacional de la Primavera. El evento, con entrada libre y gratuita, se desarrollará en la Plaza Parque General San Martín y promete ser uno de los más convocantes de la provincia de Buenos Aires. El programa está pensado para el disfrute de toda la familia y ofrecerá, durante tres días, una amplia variedad de actividades. Desde el viernes, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, DJs y un patio gastronómico con una gran variedad de sabores. Durante el día, se podrá participar de una gran diversidad de actividades para todas las edades, desde observaciones astronómicas y exhibiciones artísticas, hasta propuestas deportivas y actividades infantiles.



Fiesta del Plantín Floral

El Municipio de Moreno se prepara para la 23° edición de la Fiesta Provincial del Plantín Floral que se realizará de viernes a domingo de 10 a 20 horas, y reunirá a productoras y productores locales en una gran feria con exposición y venta de plantas, charlas y talleres que permitirán al público conocer y disfrutar la riqueza de la floricultura local. También habrá sorteos y espectáculos en vivo.



Fiesta Provincial del Inmigrante

El sábado y domingo continúan los festejos de la 48º Fiesta Provincial del Inmigrante en Berisso con dos actividades: el sábado habrá un té de representantes infantiles (Colectividad Ucraniana Prosvita), mientras que el domingo a las 15hs se hará el desembarco simbólico, con la tradicional recreación histórica de la llegada de los inmigrantes en la explanada del Puerto La Plata. Desde el mediodía estará abierto el patio gastronómico para disfrutar de productos de las colectividades que participan de la celebración. La gran fiesta comenzó el 4 de septiembre y continuará hasta el 12 de octubre, con el desfile de clausura. La programación completa puede consultarse en las redes sociales de la festividad.

Vino en Casa

El Municipio de Chascomús invita el sábado a una feria de vinos, música y tapeo en la Casa de Casco. Habrá degustación de una selección especial de vinos, sabores de la gastronomía local y un set musical en vivo de los DJs de Kambass Music. Organiza la Municipalidad de Chascomús, y los espacios locales Lo de Toribio, La Cata, La Posta de las Brujas, La Bodeguita, Casa Laurel y Chancho Aurelio. Será de 19 a 24hs, en Casa de Casco.

Festival Primavera Start Music

Bandas emergentes, DJs, streamers y artistas locales, serán los protagonistas del Festival Primavera Start Music que tendrá lugar en Santa Teresita, un espacio pensado para todas las edades. Además, habrá food trucks, ferias y stands, cosplay y pintura en vivo. Será el viernes de 16 a 21:30hs , en la Carabela de Santa Teresita. La entrada es libre y gratuita.

Tarde de las Camelias

Para quienes buscan un plan distinto, en Alberdi pueden asistir a "La tarde de las Camelias. Sabores, lectura y patrimonio", una merienda en el patio de la Casa Museo Histórico Provincial “El Molino”. Opciones para las infancias y adultos, variedad de infusiones y delicias para degustar, mientras se realiza la lectura de fragmentos de libros, selecciones y correspondencia epistolar, entre otras propuestas. Será el sábado a las 15hs, en la Casa Museo Histórico Provincial El Molino. La propuesta es arancelada. Las reservas se realizan comunicándose al (2346) 362575.

Experiencia Hípica

El Hipódromo de La Plata abre sus puertas para formar parte de una oportunidad única, un recorrido para conocer el mundo del turf. Se visitarán las instalaciones del hipódromo para descubrir todo el proceso que atraviesa un caballo de carrera: desde su llegada, la atención de los veterinarios, hasta el momento en que pisa la pista para competir. Será el domingo a las 16hs, en avenida 44 y 115. La actividad es gratuita con cupos limitados.

Rock al parque

Este fin de semana tendrá lugar “Rock al Parque”, el festival de rock independiente de Lobos. Desde el mediodía del sábado hasta la noche del domingo, el Parque Municipal Ingeniero Hiriart se convertirá en el epicentro de la música y la cultura local, con la participación de 14 bandas locales e independientes que traerán lo mejor del rock al escenario. También se presentarán ensambles juveniles de la Casa de la Música, la Casa del Bicentenario y el colectivo PARTICIPAR. Además de la música, los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta de actividades y servicios. El evento contará con un patio de comidas variado, ideal para probar deliciosas opciones gastronómicas, y una feria de emprendedores y artesanos locales que exhibirán sus productos únicos. También tendrá lugar “La Expo Cactus” que ofrecerá una exhibición de cactus y suculentas para los amantes de la jardinería.





Fiesta de la Primavera

Trenque Lauquen también celebra la llegada de la primavera con una gran fiesta al aire libre con la presentación de cuatro bandas locales y un gran cierre a cargo de “Cruzando el Charco”. La propuesta incluye también música en vivo con artistas locales, feria de artesanos, y puestos gastronómicos. Será el sábado desde las 16hs, en Plaza San Martín y sobre calle Villegas. La entrada es libre y gratuita.

Fiesta de la Antorcha Estudiantil

El domingo tendrá lugar la esperada Fiesta de la Antorcha Estudiantil de Coronel Dorrego, un evento recientemente declarado de interés municipal por la localidad. La fiesta, que es de acceso gratuito y abierto al público, se convirtió, con el correr de los años, en un atractivo significativo para la comunidad. Entre las actividades programadas para el evento, se incluyen un picnic para los jóvenes, desfiles de antorchas, la presentación de carrozas y la elección de los reyes de la fiesta. Además, habrá juegos y actividades para todas las edades, espectáculos diversos y la participación activa de instituciones locales, convirtiendo a esta celebración en un verdadero homenaje al patrimonio cultural de la región.