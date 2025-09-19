Disconforme con el nivel de Enzo Copetti y Agustín Módica, Ariel Holan prueba hoy a Alejo Veliz en la práctica de fútbol a pesar de la lesión de hombro que sufrió ante Boca. El entrenador canaya considera la posibilidad de que el goleador participe del partido del domingo con Talleres con la zona afectada anestesiada para no sentir dolor. Además es probable el retorno de Jaminton Campaz ante los cordobeces.

El parte médico del lunes que entregó Central habló de una lesión de hombro de Veliz que no requería cirugía pero si inmovilización de la zona. A Holan los médicos le añadieron como detalle que la lesión no corre riesgo de agravarse si el delantero juega. El problema es el dolor que conserva Veliz en la zona a cinco días del golpe. Y para eso la solución es que se infiltre para así disputar el partido sin molestias.

Holan evalúa si le pedirá al futbolista jugar en esa condición. Ante lo quiere evaluar y la práctica de esta mañana será la primera de la semana en la que se analizará a Veliz cómo responde. Holan lo quiere en el equipo porque cree que Copetti y Módica le ofrecen otro tipo de juego. La variante que está resuelta es para permitir la vuelta de Campaz al once inicial. Gaspar Duarte es el candidato a salir, respecto a la formación que viene de igualar con Boca. El canaya hace fútbol en Arroyo Seco para despejar dudas, principalmente sobre el caso de Veliz.

Por otra parte, el domingo el Gigante de Arroyito no lucirá banderas ni se podrá ingresar con instrumentos de percusión en la tribuna de Regatas y en las plateas del río como sanción que aplica el Ministerio de Seguridad de la provincia por las banderas ofensivas contra Cristian Fabbiani, técnico de Newell’s, colgadas en el encuentro ante Boca. Por la misma situación, en tanto, Liga Profesional multó a la institución al pago de 500 entradas generales, además de recibir un apercibimiento.