El universo temático es difuso y a la vez, bien nítido: habrá misterios bien locales (el Uritorco, el Ucumar), habrá enigmas globales (los virus desconocidos, los dinosaurios vivos, los cónclaves tenebrosos), habrá paranoias a escala galáctica (las abducciones, los ataques alienígenas). Ese tan familiar sabor que tiene lo desconocido es la promesa del OFFNI Cine Fest, el festival que reunirá en la Casa del Bicentenario –y con entrada libre– 20 películas de ficción y documentales realizadas en Argentina, España, Francia y Estados Unidos. centradas inevitablemente en lo extraño, lo fantástico, lo inesperado. Las funciones serán durante los primeros tres fines de semana de octubre (3, 4 y 5; 10, 11 y 12; 17, 18 y 19/10).

Pero explicar lo inexplicable siempre es un desafío: "A pesar del bombardeo informativo, la saturación de contenidos y el avance tecnológico, lo 'anómalo' está ahí para recordarnos que no tenemos el control siempre y que, entre tantos algoritmos para medir y predecir todo, lo que no podemos explicar es, de alguna manera, un error en el sistema", le explica al NO el documentalista Damián Marsicano, uno de los organizadores del festival.

El plantel de curadores también incluye al cineasta Leandro Bartoletti y al periodista Alejandro Agostinelli, a esta altura, una leyenda de la ufología y la misteriología argentina, autor del flamante libro de crónicas misteriosas locales, Argentina X. "Lo no explicado no representa un defecto de la realidad sino una desviación con sentido, una dimensión capaz de aportar significados diferenciales a lo extrañamente humano", aporta Agostinelli.

La oferta del OFFNI (viene bien aclararlo, significa "objetos fílmicos fantásticos no identificados") contará con performances sorpresivas, paneles especiales sobre criptozoología y bizarrofilia, a modo de previas y afters para las 20 proyecciones de un menú cinematográfico que, oscilando entre géneros como terror, sci-fi, thriller, documentalismo, comedia y drama, incluirá títulos como San Telmo Tapes, La búsqueda (el documental más humano sobre la vida extraterrestre), El ataque de los robots de nebulosa, Plesiosaurios vivos, Las 77 páginas o La segunda muerte. Los misterios están ahí, esperando que los encaremos.





