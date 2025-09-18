En el segundo trimestre de 2025, la desocupación alcanzó al 7,6 por ciento de la población económicamente activa, un nivel similar al de un año atrás pero que muestra que 7.421 personas pasaron a engrosar las filas del desempleo en el último año, según datos de Indec. Por su parte, la tasa de actividad, que refleja cuántas personas participan del mercado laboral, fue del 48,1 por ciento y mostró una leve caída, posiblemente vinculada al desaliento de quienes no consiguen empleo. También se redujo la proporción de personas efectivamente ocupadas, que pasó a representar el 44,5 por ciento de la población total.

El gobierno de Javier Milei está atravesando quizás su peor momento desde que asumió el mandato, no sólo ante la evidencia de costosas dificultades sino porque se abren en múltiples frentes: denuncias de corrupción, desmanejo de la política económica, tensiones en variables nominales –como la tasa de interés, el precio del dólar y las reservas–, rechazos a los vetos del presidente en ambas Cámaras, resultado electoral en PBA. Es una lista larga, que para el gobierno parece no tener fin. En este contexto, el dato del desempleo y otros indicadores laborales que difundió Indec el jueves pasa casi inadvertido: la tasa de desocupación en el segundo trimestre de 2025 se mantuvo en 7,6 por ciento, similar al registro de igual período de 2024.

Las estadísticas laborales se confeccionan sobre la base de 31 aglomerados urbanos del país, pero los datos pueden extrapolarse al total nacional de la siguiente manera: la población desocupada asciende a 1.733.194 personas, que si se compara contra el registro del segundo trimestre de 2024 da cuenta de que 7.421 personas se quedaron sin trabajo en el último año.

Son llamativas las discrepancias en la desocupación entre mujeres –que alcanzan al 8,5 por ciento de las damas en edad de trabajar– y varones –donde alcanza al 6,8 por ciento–. A su vez, el desempleo es más alto entre los grupos etáreos más jóvenes que entre los adultos. En el caso de las mujeres entre 14 a 29 años el mismo llegó a 16,9 por ciento pero entre 30 y 64 años fue de 6,1 por ciento. Estas discrepancias para el caso de los varones fueron de 12,7 por ciento y 4,9 por ciento respectivamente.

En cuanto a la población económicamente activa, es decir aquella parte de los habitantes que participa del mercado laboral, ya sea que tengan o no trabajo, se registró una leve merma en la comparación interanual. La tasa de actividad fue del 48,1 por ciento en el segundo trimestre del año contra 48,5 en igual período de 2024. Una reducción de la tasa de actividad es negativa pues da cuenta del fenómeno del desaliento en la búsqueda de empleo, es decir, las personas desocupadas como acumulan frustraciones ni siquiera salen a buscar empleo.

Otro dato desalentador fue la baja en la tasa de empleo, que se mide como proporción de la población total. La misma fue de 44,5 por ciento en el segundo trimestre de 2025 versus 44,8 por ciento en igual período del año anterior. El crecimiento del empleo (en 46.527 personas) fue menor que la expansión de la población en edad de trabajar (53.948 personas): la diferencia es el aumento en la población desocupada.

En materia de empleo vale aclarar que la tasa de informalidad llegó al 43,2 por ciento de los trabajadores. Puntualmente unas 9.139.381 personas en Argentina trabajan sin realizarse los aportes y contribuciones establecidos por ley, ni gozan de los mismos derechos que los empleados en blanco. En el caso del trabajo asalariado, que representa el 72,4 por ciento del total, de ellos el 37,7 por ciento no cuenta con el descuento jubilatorio amparado por ley.

Por su parte, el 23,7 por ciento de la población ocupada trabaja por cuenta propia, el 3,5 por ciento son patrones y el 0,4 por ciento son trabajadores familiares sin remuneración.

La tasa de subocupación resultó del 11,6 por ciento de la población económicamente activa, y se mantuvo en niveles similares a los del segundo trimestre de 2024. Mientras que los otros ocupados demandantes y los otros ocupados no demandantes disponibles alcanzaron, en conjunto, el 11,3 por ciento.